Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi

17.10.2022 16:09

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarın istifa çağrısı yaptığı Valerien Ismael ile yola devam etmeyi düşünüyor. Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da Ismael'e güvendiğini belirterek, "Bu seneki şampiyonluğu Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim" demişti.

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekmis ve istifa çağrılarına maruz kalmıştı. Beşiktaş yönetimi, hoca ile ilgili son kararını verdi.

YOLA DEVAM KARARI ALINDI

NTV'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim, 2-2 berabere biten Trabzonspor maçında eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam kararı aldı.

"FİKRİMDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da, Ismael'e olan güvenini dile getirerek, "Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. Yönetim kurulumda değil. Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu Ismael ile birlikte kaldırmayı planladın. Fikrimde bir değişiklik yok." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor mu? Ahmet Nur Çebi son kararını verdi Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor mu? Ahmet Nur Çebi son kararını verdi

Valerien Ismael, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi - Son Dakika


Son Dakika
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
15:08 Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun
14:43 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarını şikayet etti
14:42 Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 16:28:42. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement