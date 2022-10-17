Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi

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Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekmis ve istifa çağrılarına maruz kalmıştı. Beşiktaş yönetimi, hoca ile ilgili son kararını verdi.

YOLA DEVAM KARARI ALINDI

NTV'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim, 2-2 berabere biten Trabzonspor maçında eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam kararı aldı.

"FİKRİMDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da, Ismael'e olan güvenini dile getirerek, "Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. Yönetim kurulumda değil. Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu Ismael ile birlikte kaldırmayı planladın. Fikrimde bir değişiklik yok." ifadelerini kullanmıştı.