Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu!

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Beşiktaş yönetimi bu akşam yaptığı toplantıda teknik direktör için son kararını verdi. Siyah-beyazlıların yeni hocası Şenol Güneş oldu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Valerien Ismael'i görevden alan Beşiktaş, yeniden Şenol Güneş'i takımın başına getirdi. Siyah-beyazlılar deneyimli hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Şenol Güneş, siyah-beyazlıların bu hafta oynayacağı Ümraniyespor maçında takımın başında olacak.

BEŞİKTAŞ İLE 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.