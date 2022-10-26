Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu! - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu!

26.10.2022 22:02

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük için Şenol Güneş ile anlaşmaya varıldı. Siyah-beyazlıların 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı tecrübeli hocayı, kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi bu akşam yaptığı toplantıda teknik direktör için son kararını verdi. Siyah-beyazlıların yeni hocası Şenol Güneş oldu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Valerien Ismael'i görevden alan Beşiktaş, yeniden Şenol Güneş'i takımın başına getirdi. Siyah-beyazlılar deneyimli hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Şenol Güneş, siyah-beyazlıların bu hafta oynayacağı Ümraniyespor maçında takımın başında olacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu

BEŞİKTAŞ İLE 2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

YORUMLAR
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Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracındaki çakar, sosyal medyada büyük tepki çekti: İngiltere prensi mi? Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracındaki çakar, sosyal medyada büyük tepki çekti: İngiltere prensi mi?

Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu! - Son Dakika


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