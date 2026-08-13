Beşiktaş\'ta Vlahovic Dönemi Başlıyor

Beşiktaş, Sırp forvet Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, hücum hattını dünyaca ünlü yıldız Dusan Vlahovic ile güçlendirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir."