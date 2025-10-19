Beşiktaş'ta Yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil - Son Dakika
19.10.2025 20:39
Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş'ta divan kurulu başkanlık seçiminde 683 oy alarak başkan oldu.

BEŞİKTAŞ'ta bugün gerçekleştirilen divan kurulu başkanlık seçiminde Ahmet Ürkmezgil, 683 oy alarak yeni divan kurulu başkanı oldu.

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Seçimde; Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Emir Tamer olmak üzere 5 aday yarıştı. Bin 832 üyenin katıldığı seçimde bin 828 oy geçerli sayıldı. Bu oyların 683'ünü alan Ahmet Ürkmezgil, divan kurulunun yeni başkanı oldu. Öte yandan Affan Keçeci 486, Engin Baltacı 357, Erim Tamer 155, Ahmet Akpınar ise 147 oy aldı.

Güzel bir kongreyi geride bıraktıklarını belirten Ahmet Ürkmezgil, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aday olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bize oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ı kenetlemek için üzerimize düşeni yapacağız. El ele verdiğimizde eski günlerdeki gibi başarılı bir camia olacağımıza gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

Divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil'in listesinde şu isimler yer aldı:

"Serdar Keskin, Şenol Demirağ, Rasim Kara, Ateş Bayazıt, Vedat Akgün, Erdal Karacan, Dilge Eraslan, Levent Kulu."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

