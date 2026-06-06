Beşiktaş'ta Yeni İtalyan Dönemi

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 64. çalıştırıcı olacak.

Siyah-beyazlı futbol takımının 1911 yılında başlayan 115 yıllık tarihinde daha önce 63 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda 14 farklı ülkeden 36 yabancı teknik direktör görev alırken İtalyan çalıştırıcı, siyah-beyazlıların 37. yabancı teknik adamı olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş'ı toplamda 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İngiliz ve İtalyan, 3 Macar, 2'şer Rumen, Portekiz ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Hırvat, Hollandalı ve Norveçli teknik direktör çalıştırdı.

Beşiktaş'ın beşinci İtalyan teknik adamı

Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Italiano, kulüp tarihinde görev yapacak beşinci İtalyan teknik adam olacak.

Siyah-beyazlı kulübün tarihinde daha önce Giuseppe Meazza, Sandro Puppo, Leandro Remondini ve Nevio Scala görev yapmıştı.

Italiano, 2000-2001 sezonunda görev yapan Nevio Scala'nın ardından Beşiktaş'ta çalışacak ilk İtalyan teknik adam olacak.

Teknik direktör konusunda istikrar sağlanamıyor

Süper Lig'de son beş sezonda şampiyonluğun uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda istikrar bir türlü sağlanamadı.

2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde elde edilen son şampiyonluğun ardından sırasıyla Önder Karaveli, Valerien Ismael, Burak Yılmaz, Fernando Santos, Serdar Topraktepe, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer ile çalışan siyah-beyazlılar, geride kalan sezonun başında takımı yeniden Yalçın'a emanet etmişti.

2025-2026'da şampiyonluk yarışında yer alamayan ve Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda eden Beşiktaş, sezonun bitmesiyle Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

Yalçın'ın ardından teknik direktörlük görevine bu kez İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano getirildi.

En uzun süreli çalışanlar

Beşiktaş Kulübü'nün futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlı takımın 14 yıl (1911-1925) teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim ünvanına sahip oldu.

Siyah-beyazlı kulübün sembol isimlerinden Refik Osman Top da (1935-44 ve 1946-1948) takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, Süper Lig'de 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ın teknik direktörleri

Siyah-beyazlı futbol takımının daha önceki teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:

Teknik direktör Ülke Görev süresi Şeref Bey Türkiye 1911-1925 Imre Zinger Macaristan 1925-1935 Refik Osman Top Türkiye 1935-44 ve 1946-1948 Charles Howard İngiltere 1944-1946 Giuseppe Meazza İtalya 1948-1949 Hakkı Yeten Türkiye 1949 ve 1950-1951 Eric Keen İngiltere 1949-1950 Alfred Cable İngiltere 1951-1952 Sadri Usuoğlu Türkiye 1952-1953 Sandro Puppo İtalya 1953-54 ve 1960-1961 Cihat Arman Türkiye 1955-1956 Jozsef Meszaros Macaristan 1956-1957 Eşref Bilgiç Türkiye 1957 Leandro Remondini İtalya 1957-1958 Hüseyin Saygun Türkiye 1959 Andras Kuttik Macaristan 1959-1960 ve 1961-1962 Şeref Görkey Türkiye 1961 Ljubisa Spajic Yugoslavya 1962-1963 ve 1964-1967 Ernst Melchior Avusturya 1963-1964 Jane Janevski Yugoslavya 1967-1968 Krum Milev Bulgaristan 1968-1969 Milovan Ciric Yugoslavya 1969-1970 Dumitru Teodorescu Romanya 1970-1971 Gündüz Kılıç Türkiye 1971-1972 Abdullah Gegic Yugoslavya 1972-1973 Metin Türel Türkiye 1973-74 ve 1980 Horst Buhtz Almanya 1974-1975 Gündüz Tekin Onay Türkiye 1975-1976 İsmet Arıkan Türkiye 1977 Milos Milutinovic Yugoslavya 1977-1978 ve 1986-1987 Doğan Andaç Türkiye 1978-1979 Serpil Hamdi Tüzün Türkiye 1979-1980 Dorde Milic Yugoslavya 1980-1983 Ziya Taner Türkiye 1983-1984 Branko Stankovic Yugoslavya 1984-1986 Gordon Milne İngiltere 1987-1993 Christoph Daum Almanya 1993-1996 ve 2001-2002 Rasim Kara Türkiye 1996-1997 John Benjamin Toshack Galler 1997-1999 Karl Heinz Feldkamp Almanya 1999 Hans Peter Briegel Almanya 1999-2000 Nevio Scala İtalya 2000-2001 Mircea Lucescu Romanya 2002-2004 Vicente Del Bosque İspanya 2004-2005 Rıza Çalımbay Türkiye 2005 ve 2023 Jean Tigana Fransa 2005-2007 Ertuğrul Sağlam Türkiye 2007-2008 Mustafa Denizli Türkiye 2008-2010 Bernd Schuster Almanya 2010-2011 Tayfur Havutçu Türkiye 2011 ve 2012 Carlos Carvalhal Portekiz 2011-2012 Samet Aybaba Türkiye 2012-2013 Slaven Bilic Hırvatistan 2013-2015 Şenol Güneş Türkiye 2015-2019 ve 2022-2023 Abdullah Avcı Türkiye 2019-2020 Sergen Yalçın Türkiye 2020-2021 ve 2025-2026 Önder Karaveli Türkiye 2021-2022 Valerien Ismael Fransa 2022 Burak Yılmaz Türkiye 2023 Fernando Santos Portekiz 2024 Serdar Topraktepe Türkiye 2024 Giovanni van Bronckhorst Hollanda 2024 Ole Gunnar Solskjaer Norveç 2025

Kaynak: AA