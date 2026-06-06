Beşiktaş'ta Yeni İtalyan Dönemi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Yeni İtalyan Dönemi

06.06.2026 15:19
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Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın 64. teknik direktörü olarak göreve getirildi.

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 64. çalıştırıcı olacak.

Siyah-beyazlı futbol takımının 1911 yılında başlayan 115 yıllık tarihinde daha önce 63 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda 14 farklı ülkeden 36 yabancı teknik direktör görev alırken İtalyan çalıştırıcı, siyah-beyazlıların 37. yabancı teknik adamı olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş'ı toplamda 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İngiliz ve İtalyan, 3 Macar, 2'şer Rumen, Portekiz ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Hırvat, Hollandalı ve Norveçli teknik direktör çalıştırdı.

Beşiktaş'ın beşinci İtalyan teknik adamı

Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Italiano, kulüp tarihinde görev yapacak beşinci İtalyan teknik adam olacak.

Siyah-beyazlı kulübün tarihinde daha önce Giuseppe Meazza, Sandro Puppo, Leandro Remondini ve Nevio Scala görev yapmıştı.

Italiano, 2000-2001 sezonunda görev yapan Nevio Scala'nın ardından Beşiktaş'ta çalışacak ilk İtalyan teknik adam olacak.

Teknik direktör konusunda istikrar sağlanamıyor

Süper Lig'de son beş sezonda şampiyonluğun uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda istikrar bir türlü sağlanamadı.

2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde elde edilen son şampiyonluğun ardından sırasıyla Önder Karaveli, Valerien Ismael, Burak Yılmaz, Fernando Santos, Serdar Topraktepe, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer ile çalışan siyah-beyazlılar, geride kalan sezonun başında takımı yeniden Yalçın'a emanet etmişti.

2025-2026'da şampiyonluk yarışında yer alamayan ve Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda eden Beşiktaş, sezonun bitmesiyle Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

Yalçın'ın ardından teknik direktörlük görevine bu kez İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano getirildi.

En uzun süreli çalışanlar

Beşiktaş Kulübü'nün futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlı takımın 14 yıl (1911-1925) teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim ünvanına sahip oldu.

Siyah-beyazlı kulübün sembol isimlerinden Refik Osman Top da (1935-44 ve 1946-1948) takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, Süper Lig'de 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ın teknik direktörleri

Siyah-beyazlı futbol takımının daha önceki teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:

Teknik direktörÜlkeGörev süresi
Şeref BeyTürkiye1911-1925
Imre ZingerMacaristan1925-1935
Refik Osman TopTürkiye1935-44 ve 1946-1948
Charles Howardİngiltere1944-1946
Giuseppe Meazzaİtalya1948-1949
Hakkı YetenTürkiye1949 ve 1950-1951
Eric Keenİngiltere1949-1950
Alfred Cableİngiltere1951-1952
Sadri UsuoğluTürkiye1952-1953
Sandro Puppoİtalya1953-54 ve 1960-1961
Cihat ArmanTürkiye1955-1956
Jozsef MeszarosMacaristan1956-1957
Eşref BilgiçTürkiye1957
Leandro Remondiniİtalya1957-1958
Hüseyin SaygunTürkiye1959
Andras KuttikMacaristan1959-1960 ve 1961-1962
Şeref GörkeyTürkiye1961
Ljubisa SpajicYugoslavya1962-1963 ve 1964-1967
Ernst MelchiorAvusturya1963-1964
Jane JanevskiYugoslavya1967-1968
Krum MilevBulgaristan1968-1969
Milovan CiricYugoslavya1969-1970
Dumitru TeodorescuRomanya1970-1971
Gündüz KılıçTürkiye1971-1972
Abdullah GegicYugoslavya1972-1973
Metin TürelTürkiye1973-74 ve 1980
Horst BuhtzAlmanya1974-1975
Gündüz Tekin OnayTürkiye1975-1976
İsmet ArıkanTürkiye1977
Milos MilutinovicYugoslavya1977-1978 ve 1986-1987
Doğan AndaçTürkiye1978-1979
Serpil Hamdi TüzünTürkiye1979-1980
Dorde MilicYugoslavya1980-1983
Ziya TanerTürkiye1983-1984
Branko StankovicYugoslavya1984-1986
Gordon Milneİngiltere1987-1993
Christoph DaumAlmanya1993-1996 ve 2001-2002
Rasim KaraTürkiye1996-1997
John Benjamin ToshackGaller1997-1999
Karl Heinz FeldkampAlmanya1999
Hans Peter BriegelAlmanya1999-2000
Nevio Scalaİtalya2000-2001
Mircea LucescuRomanya2002-2004
Vicente Del Bosqueİspanya2004-2005
Rıza ÇalımbayTürkiye2005 ve 2023
Jean TiganaFransa2005-2007
Ertuğrul SağlamTürkiye2007-2008
Mustafa DenizliTürkiye2008-2010
Bernd SchusterAlmanya2010-2011
Tayfur HavutçuTürkiye2011 ve 2012
Carlos CarvalhalPortekiz2011-2012
Samet AybabaTürkiye2012-2013
Slaven BilicHırvatistan2013-2015
Şenol GüneşTürkiye2015-2019 ve 2022-2023
Abdullah AvcıTürkiye2019-2020
Sergen YalçınTürkiye2020-2021 ve 2025-2026
Önder KaraveliTürkiye2021-2022
Valerien IsmaelFransa2022
Burak YılmazTürkiye2023
Fernando SantosPortekiz2024
Serdar TopraktepeTürkiye2024
Giovanni van BronckhorstHollanda2024
Ole Gunnar SolskjaerNorveç2025

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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