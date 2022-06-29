Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

29.06.2022 14:32
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenmanı Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

Valerien Ismael, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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