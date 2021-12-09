Üye Girişi
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! - Son Dakika

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!

09.12.2021 11:39

Sergen Yalçın'la yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Pjanic için de yolun sonu göründü. Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak katılan Boşnak yıldız, Barcelona'ya geri gönderiliyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'da yakınlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

Dünya yıldızı Miralem Pjanic'in Beşiktaş hikayesi bir sezon bile olmadı. Sakatlıklardan dolayı pek çok önemli maçı kaçıran Boşnak yıldız, Siyah-Beyazlılar'da umduğunu bulamadı. Beşiktaş da Pjanic'in istikrarsız görüntüsünden dolayı yüksek maliyetini daha fazla karşılamak istemiyor.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pjanic'le ipler tamamen koptu, Barcelona'ya gidiyor

XAVI'YE YEŞİL IŞIK

Xavi'nin Barcelona'nın başına geçmesiyle Pjanic için de kapı açıldı. Yıldız futbolcu da kulübüne geri dönmek istiyor. Sezona fırtına gibi giren Pjanic'in sonrasında düşen iştahı, taraftardaki kredisini de bitirdi.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pjanic'le ipler tamamen koptu, Barcelona'ya gidiyor

BAVULUNU TOPLADI

Disiplinsiz tavırlarından dolayı taraftarın da tepkisni çeken Pjanic'in kontratı feshediliyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'da yakınlarıyla vedalaştığı, dönüş hazırlığında olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pjanic'le ipler tamamen koptu, Barcelona'ya gidiyor
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!

Miralem Pjanic, Barcelona, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Domuz avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri ayağa kaldırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur 11:38 Domuz avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri ayağa kaldırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur
İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var 11:26 İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak 10:53 Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı 09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık

Son Dakika Haberleri
11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!
11:38 Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti!
11:30 Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!
11:25 İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:57 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti!         
11:38
Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı! Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!         
11:31
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:49:22. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement