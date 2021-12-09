Dünya yıldızı Miralem Pjanic'in Beşiktaş hikayesi bir sezon bile olmadı. Sakatlıklardan dolayı pek çok önemli maçı kaçıran Boşnak yıldız, Siyah-Beyazlılar'da umduğunu bulamadı. Beşiktaş da Pjanic'in istikrarsız görüntüsünden dolayı yüksek maliyetini daha fazla karşılamak istemiyor.
Xavi'nin Barcelona'nın başına geçmesiyle Pjanic için de kapı açıldı. Yıldız futbolcu da kulübüne geri dönmek istiyor. Sezona fırtına gibi giren Pjanic'in sonrasında düşen iştahı, taraftardaki kredisini de bitirdi.
Disiplinsiz tavırlarından dolayı taraftarın da tepkisni çeken Pjanic'in kontratı feshediliyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'da yakınlarıyla vedalaştığı, dönüş hazırlığında olduğu belirtildi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! - Son Dakika Spor