Beşiktaş'ta Yükseliş Başladı

- Serdal Adalı: "Bugün itibarıyla Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı:

"Taraftarımızdan ve camiamızdan en büyük isteğim birlik ve beraberliktir"

"Siyah-beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün istikrar dönemine girdiğini söyleyerek, "Bugün itibarıyla Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz proje ve icraatları birer birer yerine getireceğimizden, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Beşiktaş'ta, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Serdal Adalı, 4 bin 648 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Adalı, sonuçların kesinleşmesinin ardından kürsüye gelerek genel kurul üyelerine seslendi.

"Beşiktaş camiasının tek tek her bir ferdine can-ı gönülden teşekkür ederim"

Genel kurul üyeleri ve taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Adalı, "Büyük Beşiktaş camiasının tek tek her bir ferdine can-ı gönülden teşekkür ederim. Bir önceki yönetim kurulumuzda görev alıp, yeni dönemde iş yoğunlukları sebebiyle affını isteyen; fakat bizlere destek vermeye devam edeceklerinden şüphe duymadığım arkadaşlarıma da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde birlikte olacağımız, Beşiktaş'ımız için birlikte mücadele edeceğimiz, camiamıza birlikte hizmet edeceğimiz yeni yönetim kurulumuza yürüyeceğimiz bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ortaya koyduğumuz hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz"

Serdal Adalı, 'istikrar' vurgusu da yaparak, "Sadece 4 buçuk ay önce Beşiktaş'a sahip çıkarak rekor bir katılımla ve tarihin en yüksek oy sayısıyla bizleri bu göreve layık görmüştünüz. Bugün de bizlere duyduğunuz güveni bir kez daha gösterdiniz. Beşiktaş adına, Beşiktaş'ımızın geleceği adına istikrar dediniz. Bugün camiamızın teveccüh ve güvenini bir kez daha arkamıza aldığımızı bilmek bizim için büyük bir onurdur. Biz, göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş'ımızın büyüklüğüne yakışır hedefler koyup, bunları gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Bugün ortaya koyduğumuz bu hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ı layık olduğu günlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

"Beşiktaş'ımız bu tarihten itibaren net bir istikrar dönemine girmiştir" diyen Serdal Adalı, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz proje ve icraatları birer birer yerine getireceğimizden, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Taraftarımızdan ve camiamızdan en büyük isteğim birlik ve beraberliktir"

Siyah-beyazlı camia ile taraftarlara birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Adalı, "Umuyorum ki ortak hayallerimizi hep beraber hayata geçirecek, yeniden zirvede olan Beşiktaş'ı el birliğiyle inşa edeceğiz. Bugünden itibaren herkesin, sadece Beşiktaş'ın başarısına odaklanmasını ve aynı çatı altında tek yumruk olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Siyah-beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın"

Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine kavuşturacaklarına değinerek, " Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı zirveye hep birlikte taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bugün burada bütün Beşiktaşlılara söyleyeceğim tek bir söz var, siyah-beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın. Son yıllarda yaşayamadığımız bütün sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vaktidir" açıklamasını yaptı.