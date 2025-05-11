Beşiktaş'ta Yükseliş Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta Yükseliş Başladı

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın birlik ve beraberlikle yükselişe geçtiğini duyurdu.

11.05.2025 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Serdal Adalı: "Bugün itibarıyla Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı:

"Taraftarımızdan ve camiamızdan en büyük isteğim birlik ve beraberliktir"

"Siyah-beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün istikrar dönemine girdiğini söyleyerek, "Bugün itibarıyla Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz proje ve icraatları birer birer yerine getireceğimizden, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Beşiktaş'ta, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Serdal Adalı, 4 bin 648 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Adalı, sonuçların kesinleşmesinin ardından kürsüye gelerek genel kurul üyelerine seslendi.

"Beşiktaş camiasının tek tek her bir ferdine can-ı gönülden teşekkür ederim"

Genel kurul üyeleri ve taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Adalı, "Büyük Beşiktaş camiasının tek tek her bir ferdine can-ı gönülden teşekkür ederim. Bir önceki yönetim kurulumuzda görev alıp, yeni dönemde iş yoğunlukları sebebiyle affını isteyen; fakat bizlere destek vermeye devam edeceklerinden şüphe duymadığım arkadaşlarıma da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde birlikte olacağımız, Beşiktaş'ımız için birlikte mücadele edeceğimiz, camiamıza birlikte hizmet edeceğimiz yeni yönetim kurulumuza yürüyeceğimiz bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ortaya koyduğumuz hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz"

Serdal Adalı, 'istikrar' vurgusu da yaparak, "Sadece 4 buçuk ay önce Beşiktaş'a sahip çıkarak rekor bir katılımla ve tarihin en yüksek oy sayısıyla bizleri bu göreve layık görmüştünüz. Bugün de bizlere duyduğunuz güveni bir kez daha gösterdiniz. Beşiktaş adına, Beşiktaş'ımızın geleceği adına istikrar dediniz. Bugün camiamızın teveccüh ve güvenini bir kez daha arkamıza aldığımızı bilmek bizim için büyük bir onurdur. Biz, göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş'ımızın büyüklüğüne yakışır hedefler koyup, bunları gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Bugün ortaya koyduğumuz bu hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ı layık olduğu günlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

"Beşiktaş'ımız bu tarihten itibaren net bir istikrar dönemine girmiştir" diyen Serdal Adalı, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz proje ve icraatları birer birer yerine getireceğimizden, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Taraftarımızdan ve camiamızdan en büyük isteğim birlik ve beraberliktir"

Siyah-beyazlı camia ile taraftarlara birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Adalı, "Umuyorum ki ortak hayallerimizi hep beraber hayata geçirecek, yeniden zirvede olan Beşiktaş'ı el birliğiyle inşa edeceğiz. Bugünden itibaren herkesin, sadece Beşiktaş'ın başarısına odaklanmasını ve aynı çatı altında tek yumruk olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Siyah-beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın"

Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine kavuşturacaklarına değinerek, " Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı zirveye hep birlikte taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bugün burada bütün Beşiktaşlılara söyleyeceğim tek bir söz var, siyah-beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın. Son yıllarda yaşayamadığımız bütün sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vaktidir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Serdal Adalı, Etkinlikler, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Yükseliş Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

09:07
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu, kongre sonrası silah bıraktığını açıkladı
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu, kongre sonrası silah bıraktığını açıkladı
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:14:22. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Yükseliş Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.