Beşiktaş\'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar

Spor

Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Kongrede siyah-beyazlıların başkanı olabilmek için Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışıyor. Oy verme işlemi sırasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

ÜYELERDEN BİRİSİ FENALAŞTI

Beşiktaş'taki başkanlık seçine siyah-beyazlı camiadan yoğun ilgi var. Oy kullanma işlemleri sırasından sandığa gelen bir kongre üyesi fenalaştı. Rahatsızlanan kongre üyesi için salonda sağlık personeli ve doktor için çağrı yapıldı ve ambulans çağrıldı. Bu üyenin kim olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

YOĞUNLUKTAN DOLAYI YENİ SANDIK EKLENDİ, REKOR KIRILDI

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edildi ve seçime geçildi. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Yaşanan yoğunluktan dolayı yeni sandıklar eklenmek zorunda kaldı. 13 bin 158 olarak duyuruldu. Böylelikle bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.