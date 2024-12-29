Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar

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Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarıştığı Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde korkutan bir olay meydana geldi. Oy kullanmak için sandığa gelen bir kongre üyesi fenalaştı. Bunun üzerine rahatsızlanan kongre üyesi için sağlık personeli anonsu yapılarak ambulans çağrıldı.

29.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:25
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Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Kongrede siyah-beyazlıların başkanı olabilmek için Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışıyor. Oy verme işlemi sırasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

ÜYELERDEN BİRİSİ FENALAŞTI

Beşiktaş'taki başkanlık seçine siyah-beyazlı camiadan yoğun ilgi var. Oy kullanma işlemleri sırasından sandığa gelen bir kongre üyesi fenalaştı. Rahatsızlanan kongre üyesi için salonda sağlık personeli ve doktor için çağrı yapıldı ve ambulans çağrıldı. Bu üyenin kim olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

YOĞUNLUKTAN DOLAYI YENİ SANDIK EKLENDİ, REKOR KIRILDI

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edildi ve seçime geçildi. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Yaşanan yoğunluktan dolayı yeni sandıklar eklenmek zorunda kaldı. 13 bin 158 olarak duyuruldu. Böylelikle bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

Beşiktaş\'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar

Hüseyin Yücel, Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    5 inci olacaksiniz neyin fenalasmasi =) 7 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    küçük takım utanılacak işler neyine yürek ağza gelecek beklenen hadiseler. seneye kapatsinlar bunları bu nedir ya 6 4 Yanıtla
    Sıradan vatandaş:
    küçük takımı neden takip ediyorsun :) 1 0
  • res:
    Geçmiş olsun, ama çok normal çünkü bjklisin yani 4 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    babanız başkan seçiyor 2 2 Yanıtla
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