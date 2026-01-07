Beşiktaş\'tan ayrılan Paulista\'nın yeni adresi belli oldu

Süper Lig devi Beşiktaş, geride bıraktığımız gün bir açıklama yaparak Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle takımdan ayrılmak istediğini ve bu talebin kabul edildiğini açıklamıştı.
Beşiktaş'a veda eden Paulista'nın yeni adresi belli oldu. Brezilya basınında yer alan habere göre; 35 yaşındaki savunma oyuncusu, çocukluk kulübü olan Brezilya Ligi takımlarından Corinthians ile görüşmelere başladı. Haberde, transfer yasağını kaldırmaya hazırlanan Brezilya ekibinin, oyuncu ile tüm şartlarda anlaştığı ve kısa süre içerisinde Paulista'yı resmi olarak duyuracağı belirtildi.
2024-2025 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer olan Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta rakip ağlara 1 gol attı.
