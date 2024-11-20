Beşiktaş'tan BJK SuperApp Lansmanı

Spor

Beşiktaş Kulübü, BJK SuperApp projesinin tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. Beşiktaş Kulübü Başkan Hasan Arat, uygulamanın çok önemli bir kurumsal güç olduğunu ve değerinin zamanla daha da iyi anlaşılacağını söyledi.

BJK SuperApp'in lansmanı; Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ile A futbol takımından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu, Felix Uduokkhai'nin yanı sıra Sigortem.net CEO'su Ataman Kalkan, Paribu CEO'su Yasin Oral, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, United Payment Genel Müdürü İlker Sözdinler, Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Güven ile Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Hüsnü Avşar Gürdal ile Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle'nin katılımıyla Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapıldı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Ticaret A.Ş'nin yüzde 50-50 ortaklığında SPK onaylı girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) olarak 1 milyon TL sermayeyle Teknokent'te kurulan Beşiktaş Dijital Çözümler A.Ş tarafından gerçekleştirilen BJK SuperApp, siyah-beyazlı taraftarların Beşiktaş'a dair bilgilere ve hizmetlere tek bir merkezden erişmesini sağlayacak. Uygulamada, sigorta ve kredi olanaklarından bilet satışına, dijital cüzdandan kişiye özel tasarımlı kartlara kadar birçok ayrıcalık da yer alıyor. 'Beşiktaş Senindir' sloganıyla tanıtılan BJK SuperApp'te uygulamalar ücretsiz olarak sunulacak.

Hedef 1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşmak

BJK SuperApp'in toplam 1 milyon Dolar'lık proje maliyetinin tamamı kongre üyeleri ve gönüllü iş ortakları tarafından karşılandı. BJK SuperApp yapısını kuranların tamamı da yine kongre üyeleri ve gönüllülerden oluştu. BJK SuperApp projesiyle 1 yıl içerisinde 1 milyon kullanıcıya ve 300 bin BJK Kart sahipliğine ulaşılması hedefleniyor.

Hasan Arat: "BJK SuperApp'in nasıl bir güç olduğunu camiamız zamanla daha iyi anlayacak"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, lansmanda yaptığı konuşmada, "Dijital App uygulamasının dijital bir cüzdan olacağını ifade etmiştik. İş ortaklarımız ve arkadaşlarımız çok özendi, dijital cüzdan özellikleriyle özel içeriklerin bir arada olduğu çok daha gelişmiş bir versiyonu taraftarlarımızın kullanımına sundu. BJK SuperApp'in nasıl bir kurumsal güç olduğunu camiamızın zamanla çok daha iyi anlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu camiayı büyük yapan her zaman taraftarıdır"

Beşiktaş taraftarından uygulamayı indirmeleri ricasında bulunan Başkan Arat, "SuperApp bir seçim vaadi olarak bilinse de aslında Beşiktaş'ın çağı yakalamak için hayata geçirmek zorunda olduğu bir yatırımdır. Dünyada tüm yazılım projeleri kullanıcısıyla birlikte büyüyor, öğreniyor ve gelişiyor. BJK SuperApp'i bugünden itibaren taraftarımız büyütecek, değiştirecek ve geliştirecek. Beşiktaş bugüne dek hep taraftarlarına 'bize maddi destek verin' dedi. Bu camiayı büyük yapan her zaman taraftarıdır. Her Beşiktaşlının uygulamayı indirmesi ve ana cüzdanı olarak kullanması gerekiyor" cümlelerine yer verdi.

"İhtiyaç olduğunda Beşiktaşlılar anında orada olur"

Beşiktaş'ın çok güçlü bir camia olduğundan bahseden Hasan Arat, "İhtiyaç olduğunda Beşiktaşlılar anında orada olur. Beşiktaş'ı seven herkesin Beşiktaş'ın yanında olacağı bir dijital ortam oluşturmaya çalıştırdık. Burada ilk defa bilet satışı olacak, dijital cüzdan olacak. Tüm Beşiktaşlılar bu APP'i indirdikten sonra dayanışma asıl o zaman başlayacak. Kulüpler önceden taraftarlarına 'Bize bir şey verin' derdi. Burada durum başka. Burada hem Beşiktaş hem ortaklarımız hem de taraftarlarımız kazanacak" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ta yöneticilik yaparken bir şeyler bırakmak lazım"

Uygulamada gençlere, üniversite öğrencilerine ihtiyaç kredi imkanları sunulacağını da vurgulayan Arat, "Bu işin Beşiktaş'a hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ta yöneticilik yaparken bir şeyler bırakmak lazım. Bizler sadece kupa bırakmamalıyız, çok önemli miras sayılabilecek bir şeyler bırakmamız lazım. Bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette eksiklerimiz olabilir. Yeter ki Beşiktaşlılar gelsin, kendi malına sahip çıksın. Bugün bir sevindirici haber aldık. Anıtlar Kurulu, Beşiktaş'ın Akaretler'deki B bloğunun güçlendirmesini onayladı. Bu da bizim için önemli bir şey" dedi. - İSTANBUL