BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya ekiplerinden Joventut Badalona'da forma giyen Devon Dotson'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı ekip, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş GAİN Takımımız, Devon Dotson ile sözleşme imzaladı. 2025/26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Devon Dotson'ı kadrosuna kattı."
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Devon Dotson Transferi - Son Dakika
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