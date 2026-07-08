Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na Veda - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na Veda

08.07.2026 15:10
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Beşiktaş, altyapısından yetişen kaleci Ersin Destanoğlu için veda mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen kaleci Ersin Destanoğlu için veda mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki file bekçisinin müsabakalardaki performansından görüntülere yer verilerek, "Her şey için teşekkürler Ersin." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018'de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.

Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na Veda - Son Dakika

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