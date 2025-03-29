Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Derbide kazanan, 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Maçın ardından siyah-beyazlılar, Galatasaray'a göndermede bulundu.
Son düdüğün ardından Beşiktaş, Galatasaray'a göndermede bulundu. "Namağlup tek şampiyon" yazısı, sahaya yansıtıldı. Güney kale arkasında ise "Namağlup tek şampiyon Beşiktaş" pankartı açıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.
İşte o paylaşımlar;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Galatasaray'a maç sonu bomba göndermeler - Son Dakika
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