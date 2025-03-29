Beşiktaş'tan Galatasaray'a maç sonu bomba göndermeler - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan Galatasaray'a maç sonu bomba göndermeler

Beşiktaş\'tan Galatasaray\'a maç sonu bomba göndermeler

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Derbinin galibi 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Maçın ardından siyah-beyazlılar, Galatasaray'a 'Namağlup tek şampiyon' göndermesinde bulundu. Sahaya yansıtılan yazı ve kale arkasında açılan ''Namağlup tek şampiyon Beşiktaş'' pankartı, siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük coşku yarattı.

29.03.2025 22:48
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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Derbide kazanan, 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Maçın ardından siyah-beyazlılar, Galatasaray'a göndermede bulundu.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTILAR

Son düdüğün ardından Beşiktaş, Galatasaray'a göndermede bulundu. "Namağlup tek şampiyon" yazısı, sahaya yansıtıldı. Güney kale arkasında ise "Namağlup tek şampiyon Beşiktaş" pankartı açıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

İşte o paylaşımlar;

Beşiktaş'tan Galatasaray'a maç sonu bomba göndermeler
Beşiktaş'tan Galatasaray'a maç sonu bomba göndermeler

Galatasaray, Beşiktaş, Tüpraş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Galatasaray'a maç sonu bomba göndermeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kayra D723:
    Yalan ve algilarla türk hakemlerini galatasaraya düsman edenlar artık kına yaksinlar 57 56 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    şinanay da yavrum sinasinanay .... 48 20 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALI KOÇ UN SALINCAKTARLARI DUN KI BODRUM MACIYLA ILGILI HIC OTMEDİNİZ, ÇÜNKÜ PEYNİRİNIZ ALI KOÇ TAN 27 22 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    Beşiktaş var olduğu sürece tek nağmağlup takımdır bunu herkes böyle bilecek 25 15 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    BALON PATLADI BJK CİMBOMA KOYDU 25 14 Yanıtla
  • Osman Gültas:
    Nirede bizim guççüh inişte? Hop hop Okan zıp zıp Okan. 27 9 Yanıtla
  • Ahmet1998*:
    himmetsaray Türk hakemleri olmasa küme düşerdi. 16 8 Yanıtla
  • 240778Fe:
    Okanıma kalın muzu verdiler 13 4 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    galatasaray yöneticilerine sesleniyorum acil müzeden bi kupa besiktaşa verin ziraat türkiye lig farketmez sizi yenmek şamopiyonluktanda üstün hale geldi real madriti yenseler bu kadar sevinemezler büyüksün gs 5 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    24 puan fark koyduğumuz kargalar şampiyon olmuş gibi seviniyor 4 9 Yanıtla
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