Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora: "Oyun oynanırken kural değişmez"
Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora: "Oyun oynanırken kural değişmez"

02.06.2026 17:04  Güncelleme: 17:06
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, play-off çeyrek finalinde Şanlıurfa'yı yenerek yarı finale yükseldi. Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin itirazları sonucu federasyonun bir oyuncunun engel puanını değiştirdiğini belirterek bu durumu haksızlık olarak nitelendirdi ve hukuki başvuru yapacaklarını açıkladı.

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı play-off çeyrek final maçlarının ardından yarı finale çıkarken, Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kuralları belli olan bir oyunun maç esnasında kurallarını değiştirmeye yönelik yaptığı itirazları kabul etmediklerini söyledi.

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'yi 75-53 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, " Konya'da Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin çeyrek final müsabakaları yapılıyor. Beşiktaş da ilk 8'e kalan takım olarak çeyrek finali kazandı. Çok şükür yarı finale kaldı. Fakat bu spor müsabakasından önce bizim Beşiktaş olarak ve tekerlekli basketbol camiası olarak çok büyük infial yaşadık. Biz bu finallere pazartesi günü geldik. Geçtiğimiz pazar günü bayram tatili sonrasında Bedensel Engelliler Federasyonu'ndan bir yazı aldık. Yazıda oyuncumuzun bir engelli puanının ikiye çıktığı tebliğ edildi. Dolayısıyla şok olduk. Şöyle ki sezon başında böyle bir şey yapılmamış, devre arasında transfer sezonu kapanmış, oyuncumuzla ilgili hiçbir uyarıda bulunulmamış. Biz nisan ayında Euro Cup 3 finalini yaptık. Beşiktaş olarak kupayı kazandık. Burada da oyuncumuz yine bir engel puanıyla oynadı. Oyuncumuz 12 yıldır da Türkiye'de çeşitli takımlarda mücadele ediyor ve bir puanla mücadele ediyor. Bir engel puanıyla mücadele ederken pazar günü çeyrek finaller öncesinde federasyon hakka hukuka uymayan, oyun oynanırken kural değiştirerek büyük bir haksızlığa yol açtı. Buna rağmen çeyrek finale takımımız çıktı. Bu işin bir federasyon ayağı, federasyona niye bunun böyle olduğunu, bu kararı niye böyle aldıklarını sorduğumuzda resmi yazışmalarımızla beraber bunun Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin itirazları neticesinde aldığını söyledi. Bakın burada sekiz takım çeyrek finali için mücadele ediyoruz. Biz dahil altı takımın ne böyle bir itirazı var, ne bu yapılanı haklı buluyorlar. Ne yazık ki Galatasaray ve Fenerbahçe takımının itirazlarını federasyon dikkate almış" dedi.

"Bu yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun düzeltileceğini düşünüyoruz"

Bir camianın büyüklüğünün sadece aldığı kupalar, seyirci sayıları veya tarih ile orantılı olmadığını belirten Uğur Fora, "Bence büyüklük içinde barındırdığı değerlerle de eşit oranda sahip olunan sıfatlardır. Adalet, hakkaniyet, hakkıyla kazanma, şerefiyle oynama, dürüstlük, fair-play büyük camiaları büyük yapan değerlerdir. Dolayısıyla biz Beşiktaş Kulübü olarak hep bunları göz önüne aldık. Hakkıyla kazanıp şerefimizle oynadık ama bugün Galatasaray ve Fenerbahçe camiasının kuralları belli olan bir oyunu maç esnasında kurallarını değiştirmeye yönelik yaptığı itirazları kabul etmiyoruz. Bu ahlaka, etiğe, vicdana aykırı bir durum. Bunu da kabul edip bugün oyuncumuzun statüsünü değiştiren federasyon da bu yaptığı kararı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla hukuki başvurularımızı kulüp olarak yapacağız, yapıyoruz. Yarı final öncesi inşallah bu yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun düzeltileceğini düşünüyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

