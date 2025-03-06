Beşiktaş'tan Göztepe Açıklaması

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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Göztepe maçı hakkında, "Güzel bir eşleşme oldu. Bizim hedefimiz kupayı almak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Göztepe ile eşleşti. Kura çekimin ardından basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu, "Güzel bir eşleşme oldu. Tüm rakiplerimize başarılar diliyoruz. Bizim hedefimiz kupayı almak. Geçen sene de bunun başarısıyla buraya geldik. Bu sene emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Göztepe ile evimizde oynayacağız. Sonrasında deplasmana gideceğiz. İnşallah sakatlıksız, Fair-play çerçevesinde güzel bir maç olur. Trabzonspor ile ligde de yakın zamanda bir maç oynadık. Rakibimiz de kuvvetli. Eski hocamız Şenol hoca da var. Biz bu sefer deplasmana gideceğiz. İnşallah güzel bir sonuçla, galibiyetle ayrılmayı planlıyoruz. İlk etapta Göztepe maçı var. Onu başarıyla aldıktan sonra şampiyon olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL