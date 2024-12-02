Beşiktaş\'tan Hatayspor Maçı Öncesi Umut Dolu Açıklamalar

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Hatayspor ile Mersin'de oynayacakları müsabakaya ilişkin, "Serdar Topraktepe hocamızla beraber umut ediyorum kazanırız" dedi.

Mersin Beşiktaşlılar Derneği tarafından merkez Yenişehir ilçesinde yaptırılan Mersin 100. Yıl Beşiktaşlılar Parkı'nın açılışı, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri Yalçın Ayaydın, Feyyaz Uçar, Kadir Kılıç ve Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk'un katılımıyla gerçekleşti. Siyah-beyazlı taraftarlar, açılış öncesi Feyyaz Uçar ile fotoğraf çektirerek, imza aldı.

"Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz"

Asbaşkan Mete Vardar, açılışta taraftarlara seslenerek, "Bu aralar ne yazık ki sadece saha sonuçlarıyla ilgili değil, gündemle ilgili de sizleri yoruyoruz. Bundan dolayı üzgünüz. Ama aslolan Beşiktaş, sevdamız Beşiktaş. Bu yolda hep beraber gönül gönüle, kol kola, bu birlikteliğimizi hiçbir zaman kaybetmeden kulübümüzün yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile oynayacakları mücadeleye de değinen Vardar, "Her maç önemli ama bugün de hakikaten önemli bir maça çıkıyoruz. Serdar Topraktepe hocamızla beraber; takımımız maçın öneminin bilincinde. Umut ediyorum kazanırız. Güneşli günleri tekrar başlatırız, beyazı buluruz hep beraber. Beşiktaş'ımıza son nefesimize kadar her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sizleri üzdük, üzüyoruz. Size bir özür borcumuz var. Ama emin olun ki elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk ile Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ecer'in konuşmalarının ardından parkın açılışı gerçekleştirildi. - MERSİN