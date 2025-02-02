BEŞİKTAŞ, Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı ekip şu ifadeleri kullandı:
"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.
Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Lemina Transfer İddialarına Yanıt - Son Dakika
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