Beşiktaş'tan Malmö'ye 2-1 Galibiyet

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UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı 2005-2006 sezonundan sonra 2. galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş, evinde İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1'le geçti. Siyah-beyazlılar, rakibiyle oynadığı 7. maçında 2. galibiyetini elde etti. Malmö'yle ilk kez 1990-1991 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybederken, sahasından da 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası'nda sahasında 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, konuk olduğu rakibini 4-1'le geçmeyi başardı. Son olarak 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşılaşan iki takımın maçlarından galip gelen 2-0'lık ve 1-0'lık skorlarla Malmö oldu. - İSTANBUL