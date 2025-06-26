Beşiktaş\'tan Osayi Samuel\'e yeni teklif

Süper Lig devi Beşiktaş'tan Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bright Osayi-Samuel için yeni bir hamle geldi.

YENİ TEKLİF 2 MİLYON EURO

Osayi-Samuel için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, oyuncunun 2.5 milyon Euro seviyesindeki maaş beklentisi nedeniyle geri adım atmıştı. Siyah-beyazlıların Nijeryalı futbolcu için bu kez yıllık 2 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi. Görüşmelerin olumlu seyretmesi durumunda taraflar anlaşma noktasına gelebilir.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde toplam 178 resmi maça çıkan Osayi, 7 gol atarken 15 golün de pasını verdi. Hem sağ bek hem de kanat pozisyonlarında görev alabilen 26 yaşındaki oyuncu, fizik gücü ve savunma performansıyla dikkat çekti.