Süper Lig devi Beşiktaş'tan Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bright Osayi-Samuel için yeni bir hamle geldi.
Osayi-Samuel için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, oyuncunun 2.5 milyon Euro seviyesindeki maaş beklentisi nedeniyle geri adım atmıştı. Siyah-beyazlıların Nijeryalı futbolcu için bu kez yıllık 2 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi. Görüşmelerin olumlu seyretmesi durumunda taraflar anlaşma noktasına gelebilir.
Fenerbahçe kariyerinde toplam 178 resmi maça çıkan Osayi, 7 gol atarken 15 golün de pasını verdi. Hem sağ bek hem de kanat pozisyonlarında görev alabilen 26 yaşındaki oyuncu, fizik gücü ve savunma performansıyla dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif - Son Dakika
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