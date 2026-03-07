Beşiktaş'tan Osimhen için kırmızı kart itirazı - Son Dakika
07.03.2026 20:20
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'IM lider Galatasaray'ı ağırladığı maçın başında yaşanan bir pozisyon dikkat çekti. Galatasaray'ın 5. dakikada yakaladığı gol pozisyonu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun sakatlanmasıyla sonuçlandı. Victor Osimhen, ayağından açılan topa müdahale ederken Ersin'e faul yaptı. Pozisyonun ardından Osimhen'e sarı kart gösterilirken, Beşiktaşlılar kırmızı kart itirazında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmaya maçın başında yaşanan bir pozisyon damga vurdu.

OSIMHEN'DEN ERSİN'E FAUL

Galatasaray, 5. dakikada gole yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Victor Osimhen, Emmanuel Agbadou'ya çalım atmasının ardından kale ağzına girdi. Osimhen'in ayağından açılan topta Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu araya girdi. Bu anlarda topa vurmak Osimhen'in ayağı Ersin'e gelmesi sonucu deneyimli eldiven sakatlık yaşadı.

Görüntü: beIN Sports

BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI KART İTİRAZI

Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün, Nijeryalı oyuncuya sarı kart gösterdi. Beşiktaş teknik heyeti ve oyuncular, Osimhen için kırmızı kart itirazlarında bulundu ancak VAR'dan gelen bir uyarı olmaması nedeniyle hakemin kararı değişmedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Arat Ali Arat:
    Beşiktaş’ın iki sarı kartı verilmedi. adaletli olan görür. Osimhenin ki sarı kart zaten. bu kadar korkmayın bu adamdan. hakem zaten Beşiktaş’ı kolluyor 6 15 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    bedavaya köfte Yok 0 0 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    Kartalla Mercedesin maci gibi Fark okdr buyuk???? ???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
