Beşiktaş'tan Özür Açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyet için çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Bütün mahcubiyetimizle Beşiktaş camiasından özür diliyoruz" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müsabakanın hakemi ve Başakşehir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Daltaban, "Maalesef taraftarlarımızdan yönetim kurulu adına özür dilemek zorundayım. Bugüne kadar bu tribünlerde yaşadığımız bütün zulmü bugün taraftarımızın yaşadığını gördük. Bir yönetim kurulu üyesi olarak, yönetim kurulum adına bu açıklamayı yapmak zorundayım. Çok üzgünüz. Bu dönemi maalesef bu kadroyla, bu anlayışla, bu felsefeyle geçirmek zorundayız. Bugün hepinizin dinlediği gibi başkanımız önümüzdeki dönemlerle ilgili birtakım planlarını dile getirdi. Mevcut dönemi kapatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok üzücü ve beklemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Tribünlerimizden, camiamızdan özür dilemekten başka şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu seneyi kapatmak zorundayız. Bu seneyi kapatırken arkadaşlarımıza Beşiktaş formasının değerini, Beşiktaş formasının anlayışını, armanın ne olduğunu anlatmakla ömrümüz geçiyor. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu seneden sonra her şeyin hesabını daha net verebileceğimiz bir duruma geleceğiz. Ama ben de tribünün bir ferdiyim. Ben bu tribünden gelen biriyim, bireyim. Herkesin ne hissettiğini biliyorum. Onlarla aynı duyguları hissediyorum. Camiamızdan, başkanımız ve yönetim kurulu adına özür diliyorum. Şu anda tek hedefimiz ligi üçüncü bitirmek. Bununla ilgili çalışmaları yapmak istiyoruz. Bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Keşke daha iyi bir tabloyla önünüze çıkabilseydim. Bütün mahcubiyetimizle Beşiktaş camiasından özür diliyoruz. Mazeret var mı? Yok. Hakemle ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Rakibimizin sportmenliğiyle ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Bu anlamda bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Yönetime geleli 100 gün oldu. Bu futbolcularımıza, var olan mevcut futbolcularımıza Beşiktaşlılık ruhunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sanıyorum tam anlamıyla beceremedik. Bütün camiamızdan özür dilemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Bu seneyi bu şekilde kapatacağız"

İyi günlerde olduğu gibi kötü günlerde de basının karşısına çıktıklarını vurgulayan Daltaban, "Bu seneyi bu şekilde kapatacağız. Önümüzdeki seneden sonra çok daha güzel planları, çok daha güzel projeleri Beşiktaşlılık ruhunu, arma ruhunu, takım ruhunu, her maçta aynı mücadeleyi görebilmek adına bütün eforumuzu yansıtacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bütün Beşiktaş camiasına en derin sevgi ve saygılarımla ve bu maç dolayısıyla özürlerimle karşılamaktan başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL