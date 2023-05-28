Trabzonspor'da 2. döneminde beklentilerin çok altında kalan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş harekete geçti. Sezon sonunda kiralık olarak top koşturduğu bordo-mavili takımdan ayrılacak olan yıldız futbolcu, rotayı İstanbul'a kırabilir.
Akşam'da yer alan habere göre, bonservisi Lille'de olan ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı, sezonun sona ermesiyle birlikte bordo-mavililere veda edecek. Milli futbolcu için Beşiktaş devrede.
Yusuf Yazıcı ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Lille, futbolcunun ayrılmasına sıcak bakıyor. Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği milli yıldızın yeni sezonda Beşiktaş formasını giymesi bekleniyor.
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi! Şenol Güneş ile küllerinden doğacak - Son Dakika