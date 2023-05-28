Beşiktaş'tan sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi! Şenol Güneş ile küllerinden doğacak

Trabzonspor'da 2. döneminde beklentilerin çok altında kalan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş harekete geçti. Sezon sonunda kiralık olarak top koşturduğu bordo-mavili takımdan ayrılacak olan yıldız futbolcu, rotayı İstanbul'a kırabilir.

BEŞİKTAŞ, YUSUF YAZICI İÇİN DEVREDE

Akşam'da yer alan habere göre, bonservisi Lille'de olan ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı, sezonun sona ermesiyle birlikte bordo-mavililere veda edecek. Milli futbolcu için Beşiktaş devrede.

ŞENOL GÜNEŞ TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Yusuf Yazıcı ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Lille, futbolcunun ayrılmasına sıcak bakıyor. Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği milli yıldızın yeni sezonda Beşiktaş formasını giymesi bekleniyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.