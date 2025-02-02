Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması

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Devre arasında transfer döneminde henüz takviye yapmayan ve taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen Beşiktaş yönetimi, Galatasaray'ın da gündeminde olan ve siyah-beyazlılarla da adı geçen Mario Lemina'yı yaptığı açıklamayla yalanladı. Yapılan açıklamada ''Yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır'' ifadeleri kullanıldı.

02.02.2025 16:21
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Kabus gibi bir sezon geçiren ve devre arasında henüz takviye yapmayan Beşiktaş'ta yönetim, taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar transfer açıklaması beklerken, Beşiktaş'tan yalanlama geldi.

LEMINA'YA YALANLAMA GELDİ

Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Mario Lemina'ya bir ilgileri bulunmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

TARAFTARLAR YÖNETİME TEPKİLİ

Öte yandan ligde ve Avrupa'da havlu atan Beşiktaş'ın henüz transfer yapmaması siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkarmış durumda. Taraftarlar, başkan Serdal Adalı ve yönetimini sosyal medya üzerinden bu konuda sert bir şekilde eleştiriyor. Yapılan bu transfer yalanlama açıklaması, takviye bekleyen Beşiktaşlıların tepkilerini daha da arttıracağa benziyor.

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Mario Lemina, Wolverhampton'da teknik direktör Vitor Pereira'nın da onayıyla transfer listesine konulmuştu. Wolves'un 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Mario Lemina, yıllık ücret olarak yaklaşık 4 milyon euro talep ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Mario Lemina, bu sezon Wolverhampton formasıyla 19 maçta görev aldı. 31 yaşındaki Gabonlu orta saha, bu karşılaşmalarda 1 gol 3 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Lemina'nın Wolves ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Beşiktaş\'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktas küçüklüğü öyle bi küçüklük ki adı konamıyor. küçük karşılamıyor kullanışlı aparatları :D ufacıksın tefeciksin küçü küçü kü çü cük sün eziktasjhjshsjhs 8 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat Denyosu gibi kulüp boş 6 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    faydasız zavallılar yüzünden ülke puanı toplanamıyor kapatın 4 1 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    Başkan haklı. kasada paramı var amk. gençlerle yola devam etsinler. Borç Aldı başını gidiyor 3 0 Yanıtla
  • Ersin Çerkes:
    yalanlama gelsin zaten sizin bir bol alacsğınız yok 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    bugün kankaragücü koydular itt gücü 1 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Adam seçim öncesi söyledi klubun borcu var transfer yapmayacagız diye.taraftar ister messiyi alsan niye Ronaldo'yu almadın der,onuda alsan niye başka yıldız qlmadın der der der sonuçta o paraları kendi ödemiyor 0 0 Yanıtla
  • nihat karayel:
    bu kadroyu baştan aşağı rafa silva hariç 24 kişi 30 kişi kaçı varsa hepsini kapı önüne koysunlar utanmaz rezil futbolcular 0 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    yaşlı futbolcu almicaz diyodu, yabancı basın teklif yazıyor, red yiyince inkar ediyor eziktashahsgah ne küçüksün la eziktashahsgah 0 0 Yanıtla
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