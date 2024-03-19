- Beşiktaş taraftar grubunun geleneksel iftar töreni gerçekleştirildi

Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile teknik direktörlük anlaşması yaptı

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile resmi anlaşmaya vardı. Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vararak teknik direktörlük pozisyonunu doldurdu. Şimşek, daha önce Bandırmaspor'u çalıştırmış ve takımın bir alt lige düşmesine engel olamamıştı. 48 yaşındaki teknik direktörün UEFA-Pro Lisansı bulunuyor ve daha önce Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev yapmıştı. Yusuf Şimşek'in Bandırmaspor'da görevine başlaması yakın zamanda bekleniyor.