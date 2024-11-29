Beşiktaş taraftarı gece yarısı havaalanına hesap sormaya gitti - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarı gece yarısı havaalanına hesap sormaya gitti

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UEFA Avrupa Ligi 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul dönüşünde taraftarların protestosuyla karşılaştı. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söyledi.

29.11.2024 10:11
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Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibi, İstanbul dönüşünde protesto etti.

TARAFTARLAR TAKIMA HESAP SORDU

Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanan maçta İsrail ekibine 3-1 yenilen siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Genel Havacılık Terminali çıkışında toplanan yaklaşık 100 taraftar, yaptıkları tezahüratlarla siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve futbolcuları protesto etti.

Takım uçağının inmesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolculardan Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu taraftarların yanına geldi. Mete Vardar, taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söyledi. Feyyaz Uçar da "Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini kullandı.

"ABİ HAKLISINIZ"

"İsrail takımına yeniliyorsunuz!" diye tepki gösteren taraftarla konuşan Necip ise "Abi haklısınız. Düzelteceğiz abi. Merak etmeyin" dedi.

Beşiktaş taraftarı gece yarısı havaalanına hesap sormaya gitti

Maccabi Tel Aviv, Mete Vardar, Beşiktaş, İstanbul, İsrail, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarı gece yarısı havaalanına hesap sormaya gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ateş:
    Feyyaz hoca gereken tek şey,isimlerine bakmadan armanın hakkını vermeyen ruhsuzları kovun gitsin. 14 0 Yanıtla
  • Sener Demir:
    İçlerinde Ferhat’ta var mı acaba 6 0 Yanıtla
  • Nail Yörüt:
    hangi takıma yenilirseniz yenilin İsrail'e yenilmeyin bari be 1 0 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Beşiktaş yenildikçe büyüyen kulüptür açıklamasını yapan Mete Vardar ne düşünüyor acaba. Tepeden tırnağa kötü yönetiliyor Beşiktaş. 0 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Keşke fenerimle oynasaydılar bizi rezil etti düşmanlara karşı 0 0 Yanıtla
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