Beşiktaş taraftarı Ülker Stadyumu'na geldi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş taraftarı Ülker Stadyumu'na geldi

Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etmek için Ülker Stadyumu'na geldi. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 2 bin 79 siyah-beyazlı taraftar, takımlarını desteklemek için müsabakanın oynanacağı stadyuma ulaştı.

27.04.2024 17:28
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- Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'na geldi

İSTANBUL - Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan 2 bin 79 Beşiktaş taraftarı, Ülker Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla derbide 2 bin 79 siyah-beyazlı taraftar, takımlarını destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından otobüslerle Kadıköy'e hareket etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribünlere girdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarı Ülker Stadyumu'na geldi - Son Dakika

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