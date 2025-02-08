Beşiktaş Taraftarından Destek

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Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Sivasspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününün büyük bölümünü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına tezahüratlarla destek oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabaka başladığında da tezahüratlarına devam etti. - SİVAS