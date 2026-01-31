Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya maç öncesinde tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu.
Konyaspor mücadelesinin başlamasına az bir süre kala Beşiktaşlı taraftarlar, yönetime protesto gerçekleştirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, yönetime tepki gösterek, tüm tribünler, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Öte yandan tribünlerden takıma büyük destek geldi. Beşiktaşlı futbolcuların Konyaspor maçı öncesi ısınmaya sahaya çıktığı esnada siyah-beyazlı tribünler, oyuncularını ayakta alkışladı.
Beşiktaşlı taraftarların protesto maç sırasında da devam etti. İlk düdüğün çalmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar sık sık ''Yönetim istifa'' şeklinde bağırdı.
