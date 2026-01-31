Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto - Son Dakika
Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto

Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto
31.01.2026 19:35
Beşiktaşlı taraftarlar, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesinde, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Öte yandan bu tezahüratlar, maçın başlamama düdüğüyle birlikte sık sık tekrar edildi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya maç öncesinde tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME PROTESTO

Konyaspor mücadelesinin başlamasına az bir süre kala Beşiktaşlı taraftarlar, yönetime protesto gerçekleştirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, yönetime tepki gösterek, tüm tribünler, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

TAKIM AYAKTA ALKIŞLANDI

Öte yandan tribünlerden takıma büyük destek geldi. Beşiktaşlı futbolcuların Konyaspor maçı öncesi ısınmaya sahaya çıktığı esnada siyah-beyazlı tribünler, oyuncularını ayakta alkışladı.

PROTESTOLAR MAÇ ESNASINDA DA DEVAM ETTİ

Beşiktaşlı taraftarların protesto maç sırasında da devam etti. İlk düdüğün çalmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar sık sık ''Yönetim istifa'' şeklinde bağırdı.

