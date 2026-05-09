Beşiktaş Taraftarından Sergen Yalçın'a Protesto

09.05.2026 20:19
Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ı statta ıslıklayarak ve sessiz kalarak protesto etti.

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'u konuk ettiği müsabaka öncesinde stat hoparlöründen Sergen Yalçın'ın ismi okunduğu esnada siyah-beyazlı taraftarlar ıslıklı protesto gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Kupası yarı finalinde iç sahada Konyaspor'a kaybederek bu sezonki en büyük hedefi olan kupaya da veda eden siyah-beyazlı takıma karşı taraftarların tepkisi devam ediyor.

Taraftarlar, Konyaspor mücadelesinden sonra Sergen Yalçın'ı istifaya davet etmişti. Bu akşam da maçtan önce stat hoparlöründen takım kadroları anons edilirken, Yalçın'ın ismi okununca siyah-beyazlı taraftarlar ıslıklı protesto gerçekleştirdi.

Taraftardan 5 dakikalık sessiz tepki

Beşiktaş taraftarı, aynı zamanda Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı. Karşılaşmadan önce taraftar gruplarının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu. - İSTANBUL

