Beşiktaş Taraftarları Kadıköy'e Gitti

Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Beşiktaş taraftarı, Kadıköy'e geldi.

Trendyol Süper Lig'in 28.hafta maçında Beşiktaş, saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy'de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan 2 bin 100 taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 45 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı stada da ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne geçti. - İSTANBUL