Beşiktaş Taraftarları Trabzon'da Maça Alınacak

Spor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklanmıştı. Bu karardan vazgeçildiği siyah-beyazlı taraftarların maça gelmesi için tribünlerin açılacağı bildirildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, geçtiğimiz günlerde Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldüğü açıklanmıştı. Ançak bu karardan vazgeçildiği Beşiktaş'lı taraftarların maça alınması için çalışmaların başladığı belirtildi. Kararla ilgili ise resmi açıklama yapılması bekleniyor. - TRABZON