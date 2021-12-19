Beşiktaş taraftarlarını sinirlendiren beIN Sports spikerinden özür paylaşımı: Tribünleri duymadım

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı beIN Sports ekranlarında anlatan deneyimli spiker Yalçın Çetin'in sarı-lacivertli taraftarlar küfür ederken yaptığı yorumlar tepki çekmişti. Çetin konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"FUTBOLUN GÜZELLİKLERİNİ YANSITMAYA ÇALIŞIYORUM"

Tribünden gelen sesleri duymadığını ifade eden Yalçın Çetin, "Günlük yaşantımda bırakın küfrü, argo kelime kullanmaktan sakınan ben kötü sözü övemem. Kulaklık takılı olduğu için tribün sesini duymadım ve tamamen yayına odaklandım. İkinci yarıda Fenerbahçe taraftarının cep telefonu ışığı ile yansıttığı görüntüyü görsel şov olarak tanımladım. 30 yıldır sporun ve futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca kimseyi kırmamak adına çaba sarf ettim. Hata yapıldığında özür dilemenin erdem olduğuna inandım. Tüm içtenliğimle farkında olmadan kırdığım, üzdüğüm herkesten özür dilerim. Sevgi ve saygılarımla..." dedi.