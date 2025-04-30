Beşiktaş, tarihi anlaşmayı duyurdu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, tarihi anlaşmayı duyurdu

Beşiktaş, tarihi anlaşmayı duyurdu

Beşiktaş Kulübü, İstanbul Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15 bin 382 metrekarelik taşınmazı üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı.

30.04.2025 16:45
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Beşiktaş Kulübü, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, mali yapısını güçlendirmek ve sportif başarıları destekleyecek yeni yatırımlara zemin hazırlamak amacıyla önemli bir adım attı.

Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, bağlı ortaklık olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de gerçekleştirilen sermaye artırımının ardından, kulübün geleceği açısından kritik bir anlaşmaya daha imza atıldığını duyurdu.

GELECEĞE YÖNELİK TARİHİ ANLAŞMA

Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 metrekarelik taşınmazı üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte projeden elde edilecek gelirle Beşiktaş'ın finansal yapısının daha da güçlenmesi hedefleniyor.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması;

"Kulübümüzü finansal açıdan tam bağımsız hale getirmek, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak yatırımlara alan açmak amacıyla bağlı ortaklığımız Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'de sermaye artırımını hayata geçiren Serdal Adalı başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, bu doğrultuda tarihi bir adım daha attı.

Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile geliştirilecek projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır.

Kulübümüzün son yıllarda imzalamış olduğu bu en önemli gelir getirici anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Dikilitaş Mahallesi, Serdal Adalı, İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, tarihi anlaşmayı duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz:
    HEPSI KOCANIZ GALATASARAY IN YOLUNDAN GİDİYOR 9 31 Yanıtla
  • Ankara null:
    parasiz baskan.sen git bakkal yonet 5 28 Yanıtla
  • Furkan Colak:
    Kasasında 11 milyon TL olan kulüp. Beşiktaştaki Beşiktaş esnafı Beşiktaş kulübünden zengindir. Kulubu direk araplari satın ya da 49.9 hissesini araçlara verin. 9 9 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    ranta bak yaw buyuk paralar 9 2 Yanıtla
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