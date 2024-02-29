Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "İstediğimiz oyun anlayışını ortaya çıkarmak için ben ve oyuncularım çok çalışıyoruz" - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "İstediğimiz oyun anlayışını ortaya çıkarmak için ben ve oyuncularım çok çalışıyoruz"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, takımın istediği oyun anlayışını ortaya çıkarmak için kendisi ve oyuncularının yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Santos, İstanbul'da yapılan bir basın toplantısında, takımın hedeflerine ulaşmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

29.02.2024 14:11
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "İstediğimiz oyun anlayışını ortaya çıkarmak için ben ve oyuncularım çok çalışıyoruz" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fernando Santos, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: 'İstediğimiz oyun anlayışını ortaya çıkarmak için ben ve oyuncularım çok çalışıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "İstediğimiz oyun anlayışını ortaya çıkarmak için ben ve oyuncularım çok çalışıyoruz" - Son Dakika
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