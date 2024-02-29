Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "İstediğimiz oyun anlayışını ortaya çıkarmak için ben ve oyuncularım çok çalışıyoruz" - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: 'İstediğimiz oyun anlayışını ortaya çıkarmak için ben ve oyuncularım çok çalışıyoruz' - Son Dakika
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık Ulusun Durumu konuşmasında Batı'yı Rusya'yı silahlanma yarışına sürüklemekle suçladı. Putin, Batı'nın Rusya'yı yıpratmak ve 1980'lerde Sovyetler Birliği ile başardıkları numarayı tekrarlamak için bu yarışı körüklediğini belirtti. Ayrıca, ülkenin stratejik nükleer kuvvetlerinin tam hazır durumda olduğunu ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından batıdaki silahlı kuvvetleri güçlendireceklerini duyurdu.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Bursa'da düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma' programına katılan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin'e sahip çıkılmadığı ve İsrail ile ticaretin devam ettiği gerekçesiyle bir grup tarafından protesto edildi. Protestocular, İsrail ile olan ticaretin durdurulması talebini dile getirerek tepkilerini gösterdi. Bakan Işıkhan ise protestoculara hiçbir açıklama yapmadan hızlıca uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Cezaevinde sürekli genç kadın avukatlarla görüşen organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, Erzurum'daki cezaevinden Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
İsrail ordusu kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen sivilleri vurdu. Saldırıda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı.
Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelen Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Abdullah Kiğılı, Yıldırım'ın yeniden aday olması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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