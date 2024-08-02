Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız' - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynayacakları Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını ve kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Van Bronckhorst, müsabakanın uzama ihtimaline hazırlıklı olduklarını ve karşılaşma içinde değişiklikleri de bunu düşünerek gerçekleştireceklerini aktardı.

02.08.2024 15:48
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynayacakları Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını ve kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Turkcell Süper Kupa'da geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesi maçın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Türkiye'de benim ilk rekabetçi maçım olacak. Hem ülkede hem kulüpte iyi karşılandım. Büyük bir maç oynayacağız. İki takım da hak ederek burada bulunuyorlar. Hem antrenör olarak hem futbolcu olarak bu maçları oynamayı her zaman istersiniz. Bu duygudan da hiç sıkılmazsınız. Biz de iyi hazırlandık. Rakibe saygı duyuyoruz. Taraftarımızın desteğiyle yarın iyi bir maç oynayacağız ve kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Yine bir zafer kazanmak istiyorum"

Her iki takım için de çok rekabetçi bir maç olacağını yineleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Biz de bunun parçasıyız. Tamamen zafer kazanma konusu. Benim 20'den fazla zaferim var. Yine bir zafer kazanmak istiyorum. Taraftara vermemiz gereken şeyler var. En üst seviyede futbol oynadığınız zaman kazandığınız şey, kupa ve zaferler oluyor" şeklinde konuştu.

Van Bronckhorst, müsabakanın uzama ihtimaline hazırlıklı olduklarını ve karşılaşma içinde değişiklikleri de bunu düşünerek gerçekleştireceklerini aktardı.

"Bu ziyaret bizi mutlu etti ve özgüven verdi"

Bugün sabah saatlerinde yapılan idmanı Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiğinin hatırlatılması üzerine Giovanni van Bronckhorst, "Bu ziyaret yarın özelinde ve yeni sezon için bize şans, başarılar dilemek için geldiler. Kulübün birlikteliği adına önemli bir ziyaretti. Oyuncularımız da sezonu sabırsız şekilde bekliyor. Yarın bizim için bir kupa maçı. Bu ziyaret bizi mutlu etti ve özgüven verdi. Ben, ekibim ve oyuncularımız sahada en iyi performansı göstermek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"4 takımlı bir organizasyon fikrine katılıyorum"

49 yaşındaki teknik adam, önümüzdeki sezondan itibaren Süper Kupa'nın 4'lü final şeklinde yapılacak olmasını olumlu karşıladığını dile getirdi. Van Bronckhorst, "4 takımlı bir organizasyon fikrine katılıyorum. Sezon içerisinde oynama konusu daha iyi olur. Önümüzdeki sene de bu kupaya katılırsak iyi bir sezon geçirmişiz demek. İtalya ve İspanya'da uygulanıyor. Sezon içerisinde uygulanmasının daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

"Büyük resme bakmak lazım"

Yarın bir kupa kazanma fırsatını elinde bulundurduklarını ancak yeni sezonun ilk maçına da hazır olmaları gerektiğini vurgulayan başarılı teknik direktör, "Derbi olması da özel. Bu derbi maçları çok oynadım. Hepsi özel maçlar. Süper Kupa finali de özel. Kazansak da kaybetsek de beraberinde gelen duyguları yaşayacağız. Ama büyük resme bakmak lazım. Önümüzdeki sezona bakmak lazım. 36 maç oynayacağız. Ama ne taraftan bakarsak bakalım sezonun ilk maçına hazır olmamız gerekiyor" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız' - Son Dakika

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