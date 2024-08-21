Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi gruplara kalmayı hedeflediklerini söyledi. Bronckhorst, rakibe göre 11 belirlediğini ve sentetik zeminde oynamanın avantajlı olduğunu ifade etti. Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica ise İsviçre'ye kazanmak için geldiklerini belirtti.

21.08.2024 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz ve hedefliyoruz" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ve oyunculardan Milot Rashica, maçın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu statta olmanın güzel olduğunu belirten Giovanni van Bronckhorst, "Maçı bekliyoruz. Play-off oynuyoruz, gruplardan önceki elemeyi oynuyoruz. Gruplara kalmadan önce iki maç oynayacağız. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. Şimdi Lugano maçına hazırız. Her zaman hazırlandığımız gibi bu maça da detaylı hazırlandık. Rakibimizin maçlarını izledik. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçları, Partizan'a karşı oynadığı maçları izledik. İyi oynayan bir ekip. Bu turda oynamayı hak eden bir ekibe karşı oynayacağız. İyi oynuyorlar. Bizim de iyi oynadığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bizim için hedef basit. İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz ve hedefliyoruz" diye konuştu.

"Farklı bir rakip farklı bir zemin"

Rakibe göre 11 belirlediğini ifade eden Bronckhorst, "İlk 11 hemen hemen üç maçta da aynıydı. Ben rakibi izleyerek daha çok ilk 11'i belirliyorum. Kimleri kullanacağımı rakibe göre kimlerin daha başarılı olacağını rakibe göre değerlendirerek karar veriyorum. Her maçın kendi ortamı oluyor. Yarınki maç farklı. Farklı bir rakip farklı bir zemin. 7 saatlik yolculuğun sonunda antrenman yapmak yerine. İstanbul'da kendi tesislerimizde antrenman yapmayı istedik. Benim tercihim her zaman bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

"İyi sentetik zemini kötü bozuk çime her zaman tercih ederim"

Sentetik zemine Hollanda'dan alışkın olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Sentetik zemine Hollanda'dan alışığım. Hatta zaman zaman İskoçya'da sentetik zeminde maç oynadığımız olmuştu. İyi sentetik zemini kötü bozuk çime her zaman tercih ederim. Bu tarz zeminlerde hızlı oynayabilirsiniz. Yarın da ısınmadan itibaren zemine alışacağız. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir. Bir fark görmüyorum. Lugano içinde farklı olacak. Onlar da normal maçlarını normal zeminde oynuyorlar. Onlar da bizim kadar sentetik zemine alışık değiller. İyi bir maç olacak. Kendi zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmak istiyoruz. İstanbul'a iyi bir sonuç alıp dönmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Milot Rashica: "Buraya kazanmaya geldik"

Siyah-beyazlı futbolcu Milot Rashica ise, İsviçre'ye kazanmak için geldiklerini belirterek, "Yarın önemli bir maç oynayacağız. Kolay olmayacak ancak hazırız. Sezona iyi başladık. Buraya kazanmaya geldik. Ben geçen yıl İstanbul'daki ilk maçta oynamıştım. Rakibi biliyoruz. İyi bir rakip. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Yarına hazırız. Bizden yana geçen yıla değişen çok şey var. Yeni oyuncularımız var, yeni bir hocamız var. O zamandan bu yana iki kupa kazandık. Çok iyi başladık ve yarına da hazırız. Sahaya alışmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız. Tabii ki doğal çime göre sentetik çim daha farklı. Maçın başından itibaren sahaya adapte olmaya çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Giovanni Van Bronckhorst, Milot Rashica, Beşiktaş, istanbul, İsviçre, Lugano, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: İki maçın sonunda gruplara kalmış olmayı istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement