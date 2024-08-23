Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Rakibe 2 gol hediye ettik' - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Rakibe 2 gol hediye ettik'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, rakibin son 2 golünü hediye ettiklerini söyledi. Van Bronckhorst, maçın ardından yaptığı açıklamada, deplasmandaki beraberliği iyi olarak değerlendirdiğini ve ikinci maçı evlerinde oynayacaklarını belirtti.

23.08.2024 00:46
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, rakibin son 2 golünü hediye ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "Deplasmandaki beraberliği iyi olarak düşünüyorum. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Zor bir maç oldu. İlk golü attık, rakip 1-1 yaptı. 3-1'den sonra daha agresif oynamamız gerekiyordu. Rakibe 2 gol hediye ettik diyebilirim. Savunmayı daha iyi yapmamız gerekirdi. İstanbul'a iyi bir skorla gittiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta daha iyi olmalıyız. Bu zeminde istediğimiz oyunu oynayamadık. Oynaması zor bir zemindi. Oyuncularıma kolay oynamamız gerektiğini söyledim. Her iki yarıda da top kayıpları yaptık. Bu maçtan alacağımız pozitif şeyler var. Bu maçı analiz edip evimizdeki maça iyi başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lugano'nun saygıyı hak eden bir takım olduğunu aktaran Hollandalı teknik adam, şunları kaydetti:

"Rakibi iyi analiz ettik. Çok fazla maçını izledik. İyi bir takım. Oynadıkları her takıma zorluk çıkardılar. Fenerbahçe'ye karşı 1 gol farkla kaybettiler. Maçta da gördük. Bu zeminde oynamak kolay olmuyor. Deplasmanda 3 gol attık ama yediğimiz son 2 gol çok basit oldu. Evimizde durum farklı olacak. Haftaya lige kalma aşamasında taraftarlarımız da bize yardımcı olacaktır."

Maçta 2 gol atan Gedson Fernandes'e de değinen Van Bronckhorst, "Bu maça bakarak orta sahada 3 oyuncu bulundurmak istedim. Orta sahayı kontrol etme detayı önemliydi. Rakip orta sahada fazla oyuncu bulunduruyordu. Daha iyi olabilirdi. Gedson hücumda enerjik oynadı. Bu koşuları yapmasını hep istedim. 2 gol attı ama 3 gol de atabilirdi. Çalışkanlığımız iyiydi." şeklinde görüş belirtti.

Zeminle ilgili de konuşan siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Sentetik zeminde oynama konusunu anlayabiliyorum, belki maliyet ve hava şartlarından dolayı tercih ediliyor. Ben çimi tercih ederim. Bu şartlara uyum sağlamamız gerekiyordu. Skoru bu anlamda iyi buluyorum. Daha iyi de daha kötü de olabilirdi. Evimizde çim zeminde oynayacağız. Türkiye'de sentetik zemin yok. Rakibin burada oynama kararına saygı duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Rakibe 2 gol hediye ettik' - Son Dakika

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