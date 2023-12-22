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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Bu kadar bireysel hata yapılmaz' - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Bu kadar bireysel hata yapılmaz'

Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor'a mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay, bireysel hataların takıma gol olarak döndüğünü belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Çalımbay, takımın bağının olmadığını ve kadro dışı kalan oyuncuların takımı bozduğunu ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: \'Bu kadar bireysel hata yapılmaz\'
22.12.2023 - 00:19,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bu kadar bireysel hata yapılmaz. Bunların hepsi bize gol oldu." dedi.

Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Değerlendirme bile yapmak istemiyorum. Futbol hayatımda ilk defa başıma geliyor. Alanyaspor'a yenilmeyi kabullenemiyorum. Bu kadar bireysel hata yapılmaz. Bunların hepsi bize gol oldu. Maçı bireysel hatalarla verdik." ifadelerini kullandı.

İyi oynadıklarını ancak basit hatalardan goller yediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Bu kadar bariz hatanın yapılmasına üzülüyoruz. Beklemediğim bir şey oldu. İkinci yarı maçı rahatlıkla alacağımızı düşünürken gol yedik. Sonra da takım istenmeyen bir hale geldi." diye konuştu.

"Takımın bağı yok"

Göreve geldiğinde oyuncuların çok karamsar ve düşünceli olduğunu, birçok sakat bulunduğunu aktaran Çalımbay, şu görüşleri aktardı:

"Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok kırılgan bir takım. Çok yüklenme yapılmış bir takım. Takımın bağı yok. Yıllardan beri ilk kez kadro dışı oluyor. Takımda tam her şeyini vermeyen oyuncular var. Düzeltmeye çalıştık. Sezon başı gelseydim bu takımın yarısını almazdım. Beşiktaş büyük bir kulüp. Beşiktaş'a layık oyuncuları alacaksınız. Bu duruma düşmezdim. Yeni yönetim geldi. 5 kişiyi kadro dışı bıraktı. Bu oyuncuların kariyeri mükemmel. Bu isimler bu maçta oynasalardı böyle olmazdı. Beşiktaş'ta olmaması gerekiyordu. Bu, takımı bozuyor. Yeni yönetimin mutlaka bir şey yapması gerekiyordu ki böyle bir karar verdiler. Benim açımdan sıkıntı. Zaten kadro kuramıyorum. Daha da zor oluyor. Bir şey olduğuna göre de yapılması gerekiyordu."

"Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım"

Sözleşmesinin 27 Aralık'a kadar revize edildiğini kaydeden Rıza Çalımbay, geleceği hakkında, "Evimde oturuyordum. Ahmet Nur Çebi beni çağırdı ve geldim. Mukavelemizi yaptık. 2024'ün 6. ayında bitiyordu ama yeni gelen yönetim 15 gün içinde sözleşmemi feshedebiliyordu. Yeni gelen yönetimle yolumuza devam ettik. Sözleşmem bitmek üzere. 'İki maç için uzatabilir misin?' dediler. Elimizden geleni yaptık ama maalesef bazı şeyleri yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım. Bu kadar sakat görmedim. Çok sakat var ve 5 kadro dışı var. İstediğimiz şeyi yapamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gereken oyuncular olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci yarıya çok iyi başlanması gerekiyor. Bazı bölgelere de kesinlikle oyuncu alınması lazım. Bunlar yapılırsa her şey düzelebilir. Gidecekler gidecek. O bölgelere kesinlikle oyuncu alınacak." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
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