Derbi için özel olarak hazırlıyor! Şenol Güneş'te Rachid Ghezzal'a kritik uyarılar - Son Dakika
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Derbi için özel olarak hazırlıyor! Şenol Güneş'te Rachid Ghezzal'a kritik uyarılar

30.03.2023 11:08

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisine sakatlığı geçen Rachid Ghezzal'i özel olarak hazırladı. Başarılı hücumcunun takıma büyük katkı sağlayacağını düşünen deneyimli teknik adam, yıldız futbolcuya ilk 11'de yer verecek. Cezayirli yıldız, sarı-lacivertliler karşısında daha önce çıktığı 5 karşılaşmada 3 gole direkt olarak katkı sağlamıştı

Süper Lig'de hafta sonu derbi heyecanı yaşanacak. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını azaltmak isteyen Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev mücadele öncesi sakatlığı sebebiyle neredeyse sezonun yarısını kaçıran Rachid Ghezzal, bu karşılaşmada yerini alacak.

90 DAKİKA OYNAYACAK

İlk 11'deki yerine İstanbulspor mücadelesiyle dönen Ghezzal, teknik ekibin kararıyla 63 dakika sahada kalmıştı. Tecrübeli futbolcuyu çok zorlamama kararı alan teknik direktör Şenol Güneş, milli arada özel olarak hazırladığı Rachid Ghezzal'ı, pazar günkü Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahada görevlendirmeyi hedefliyor.

DURAN TOPLARA ÖZELLİKLE ÇALIŞTI

Daha önce Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe karşısına çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynayan Ghezzal, maç boyu Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'a yapacağı servislere ek olarak kendisi de skorer kimliğini konuşturmaya çalışacak. Derbide duran toplara büyük önem veren ve Ghezzal'ı duran top organizasyonları için özel olarak çalıştıran Güneş, Fenerbahçe'yi formda hücum üçlüsüyle devirmek istiyor.

GHEZZAL'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Siyah-beyazlılar ile bu sezon toplamda 7 maça çıkan Cezayirli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 2'de asist kaydetti.

YORUMLAR (1)
  • Semih Yetkin: fenerbahçe yenecek neyin taktiğini planını yapıyorsunuz Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
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