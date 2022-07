Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den kamp değerlendirmesi (2)

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, savunmaya bir takviye daha yapabileceklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampının son gününde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ismael, "Ceyhun Bey ile transferler üzerinde çok çalıştık. Geçen sezon erken gelmemin avantajını kullandık, eksiklerimizi tespit ettik. Transfer etmek istediğimiz oyuncuları erkenden ikna etmemize sebep oldu bu durum. Transfer için zamanımız var, savunmayı güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Bir ihtiyacımız olabilir o bölge için ama çalışmalarımız devam ediyor. Kadromuzu yeterince genişletiyoruz. İyi çalışıyoruz, bekleme ve acele etmeme lüksümüz var. " ifadelerini kullandı.

Yeni kurala uygun olarak 21 yaş ve altı yabancı genç oyuncu transferi ile ilgili konuşan Ismael, "Yüzde yüz faydalı olacağını düşündüğümüz, uygun kalitede olacağına inandığımız bir oyuncu olursa düşünebiliriz. Bazen var olan futbolculara, genç oyunculara şans vermek gerekiyor. Kararı verirken yüzde yüz emin olmamız lazım. Kilit noktalara yaptığımız transferlerde iyi iş yaptık. Acele etmeden bu kararı alabilecek zamanımız var." diye konuştu.

Avusturya kampının kendileri adına iyi geçtiğini söyleyen Ismael, "Her şey şu anda iyi gidiyor. Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. İdmanlarımız iyi geçiyor. Buradaki hava şartları olumlu. Mantalitemiz çok iyi şekildi. Bu kampta gençleri görmek istedik. Onlardan faydalandık. Milli takımdan geç dönenler oldu. Yeni transferler daha sonra aramıza katıldı. Onlar da gelince gün be gün iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Bugünle birlikte 3 maç oynamış olacağız. Şu anda maçlar yaparak saha içi ilişkimizi geliştirmek istiyoruz. Herkes hakkında fikrimiz olması için bu kampa böyle geldik. Bazı arkadaşlardan memnunum. Önümüzdeki haftalarda değerlendirmelere devam edeceğiz. İspanya'daki maçlarda daha net fikrimiz olacaktır." yorumunda bulundu.

"Her futbolcumuz elinden gelenin en iyisini yapıyor"

Kampta her futbolcunun elinden geleni ortaya koyduğunu söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, "Her futbolcumuz elinden gelenin en iyisini yapıyor. Burada olanlar, bu sezon burada olmayı hak edenler. Onlar da bizimle olmak ve kulübe bir şey verip başarının bir parçası olmak istiyorlar. Sezon başı idmanlarında bu işleri doğru yapıp çok çalışmak gerekiyor. Herkes bu övgüyü hak ediyor. Beklentim bu düşünceyi bütün sezona yaymak. Çünkü zor bir sezon bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

"Oyuncularımız sisteme karşı istediklerimizi verdi"

Taktik konusunda esnek olduklarını söyleyen Ismael, "Geçen sezon üçlü oynamanın görüntüsünü verdik. Bu sistem beş büyük ligde kullanılan bir sistem ancak bu konuda esneğiz. 10 numaralı da oynuyoruz. Maçın durumuna göre ofansif olmamız gerekirse buna da hazırız. Netice olarak maç kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımız sisteme karşı istediklerimizi verdi. Kendilerini iyi hissettiklerini hissediyorum. Yeni transferlerimiz ve milli takımdan dönen oyuncularımız oldu. Seviyeleri birbirinden farklıydı. Hafta hafta üstüne koyarak herkesi aynı seviyeye getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı ile ilgili de konuşan Fransız teknik adam, "Bu konuyu kendi aramızda netleştirdik. Her futbolcunun burada yüzde yüzüyle olması gerektiğini bilmesi lazım. Beşiktaş futbolcusu olmak özeldir. Her anlamda hazır olmanız gerekir. Bu noktada değilseniz bunun için iletişim kurabiliriz. Benim beklentim her futbolcunun yüzde yüzünü vermesi. Bu noktada olmazsa ben de bir karar alabilirim." şeklinde görüş belirtti.

İspanya kampına bazı genç oyuncuları götürmeyeceklerini söyleyen Ismael, "Daha verimli bir kamp geçirmek için gençleri buraya getirdik. Çünkü bazı oyuncular geç katılacaktı, bazı transferlerin ne zaman katılacağı belli değildi. Kulübün 2-3 yıldaki gelişmelerini de düşünürsek Rıdvan, Ersin, Emirhan gibi örneklerin çoğalması için altyapıya bakmak istedik. Oradan kendini geliştiren ve iyi şekilde gelen futbolcular var. Bugün maçta da göreceğiz. İspanya'ya hepsini götürmek isterdik ancak orada kadroyu biraz daha azaltacağız." diye konuştu.

"Saiss çok iyi bir transfer oldu"

Yeni transfer Romain Saiss'in başka tekliflere rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiğini söyleyen Fransız teknik direktör, "Saiss çok iyi bir transfer oldu. Nisan ayında ilk kez görüşmeye başladık Ceyhun Beyin önerisiyle. Saiss'i izleyip görünce bu sisteme uygun olacağını düşündüm. Liderlik olarak faydalı olacağını düşündük. Başka teklifler de vardı ama Beşiktaş'a gelmek için çabuk karar verdi. Bunun için kendisine teşekkür ederim. İspanya'da kampında aramıza katılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde Dünya Kupası arasına kadar alabilecekleri en fazla puanı almak istediklerini söyleyen Ismael, "Bizim için güçlü başlamak çok önemli. Doğru yolda olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. İyi başlamak ve iyi ivmelenmeyi yakalamak ilk hedefimiz. Dünya Kupası'na kadar olan etabı iyi bitirmek ilk adım olacak. Oyuncularımı yüzde yüze ulaştırmak benim ve ekibimin görevi." dedi.

"Yeri geldiğinde Türk futbolcu sayısı 4-5'e çıkabilir"

Kadroda kaliteli yerli isimler olduğunu vurgulayan Ismael, "Kale ve sol bek pozisyonunda Türk oyuncuların yeri net gözüküyor. Üçüncü Türk'ü oynatacağımız yerde her bölgede Türk olması bizim için bir avantaj. Bu noktada seçim daha kolay olacak. Kadro içinde bu esnekliği veren 6-8-10 numara pozisyonunda oynayan Emirhan, ön bölgenin her yerinde oynayan Cenk, hem hücum hem kanat bekte kullanabildiğimiz Kenan var. Ayrıca çok iyi yabancılarımız var. Kadromuzda çok genç ve kaliteli futbolcular bulunuyor. Yeri geldiğinde Türk futbolcu sayısı 4-5'e çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralı ile ilgili de konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "Bu kural Türk kulüplerinin işini zorlaştırıyor. Çünkü kalite konusunu direkt ilgilendiren bir konu. En iyi Türk oyuncular yurtdışında oynuyor. Bu kural yüzünden bunları yeniden Türkiye'ye transfer etmek gerekiyor ve kulüpler üzerinde baskı oluşturuyor ancak bizim için henüz sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yeterli kalitede oyuncularımız var. Altyapıdan da bu desteği aldığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Ismael, "İstanbul çok güzel ve harika bir şehir. Ne zaman bir restorana gitsem hep iyi karşılanıyorum. Fazla dışarı çıkamıyorum, tüm günüm çalışmakla geçiyor. Sabahları 6'da kalkıyorum, bu benim rutinim. Disiplinli olmak, bu konulara odaklanmak ve kendime iyi bakmak benim için önemli. Ailem de İstanbul'u çok seviyor. Hatta kızım İstanbul'a ne zaman geleceğim diye soruyor. Almanya'da okullar yeni tatil oldu, onlar da İstanbul'da bir süre benimle birlikte olacaklar." diyerek sözlerini tamamladı.