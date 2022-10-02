Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar

02.10.2022 20:16
Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde, ligde oynanan son İstanbulspor maçı kadrosuna göre iki değişiklik yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde, ligde oynanan son İstanbulspor maçı kadrosuna göre iki değişiklik yaptı.

İstanbulspor maçındaki savunma hattını bozmayan Ismael, orta sahada ise Gedson Fernandes'i kulübeye çekerek Dele Alli'yi görevlendirdi.

Ismael, sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou'nun yokluğunda ise Nathan Redmond'a hücum bölgesinin solunda forma verdi. Böylece Redmond ilk kez bir maça ilk 11'de çıkmış oldu.

Ghezzal 5 maç sonra

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maçlık aranın ardından takıma döndü.

Ligin ilk 2 maçında görev yapan ve 2 gol katkısı veren tecrübeli oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyememişti.

Hafta içinde bireysel antrenmanlara başlayan Ghezzal, derbiye yedek kulübesinde başladı.

Gedson Fernandes ilk kez yedek

Gedson Fernandes, bu sezon ilk kez bir maçta yedek soyundu.

Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusu, geride kalan 7 haftanın tamamında forma giyerken, 607 dakika sahada kaldı.

Derbide kale Ersin'e emanet

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımın kalesini Ersin Destanoğlu'na emanet etti.

Ligin ilk 4 haftasında kaleye geçen ama daha sonra iki maçta kaleyi Emre Bilgin'e kaptıran Ersin, İstanbulspor maçıyla birlikte yeniden Beşiktaş kalesine geçmişti.

Derbiden bir gün önce kulübüyle sözleşme uzatan 21 yaşındaki oyuncu, kaleyi koruyan isim oldu.

Geçen sezonki ağır sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın bir diğer kalecisi Mert Günok ise bu sezon ilk kez takımda yer aldı ve maça kulübede başladı.

Taraftarlar boş yer bırakmadı

Beşiktaşlı taraftarlar derbi maça büyük ilgi gösterdi.

Vodafone Park'taki mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar, rakip takım tribünleri olarak adlandırılan bölümü de doldurdu. Karşılaşmaya basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.

Statta basın mensuplarına ayrılan kontenjanın tamamı dolarken, Türkiye Spor Yazarları Derneği karşılaşmaya 7'si yabancı 213 basın mensubu akredite etti.

7 Beşiktaşlının ilk derbi heyecanı

Bu sezon Beşiktaş'a transfer olan 7 futbolcu ilk kez siyah-beyazlı formayla derbi heyecanı yaşadı.

Beşiktaş'ta, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst ve Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe maçıyla ilk derbilerine çıktı.

Karşılaşma öncesinde Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olanlar için saygı duruşu gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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