Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Oyuncularımızın hak ettiği bir galibiyet oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Oyuncularımızın hak ettiği bir galibiyet oldu

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Çaykur Rizespor maçının ardından takımın iyi bir performans sergilediğini ve oyuncularının hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi. Okta, ayrıca futbolcular hakkında genel bir rapor hazırlanacağını ve sezon sonunda raporun tamamlanacağını belirtti.

03.05.2024 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Çaykur Rizespor maçının ardından takım olarak iyi bir performans sergilediklerini dile getirerek, "Oyuncularımızın hak ettiği bir galibiyet oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Bugün takımımız gerçekten iyi oynadı. Oyuncularımızın saha içerisinde gösterdikleri performansa göre hak ettikleri bir galibiyet oldu. Golün son dakika gelmesi biraz farklı bir atmosfer yaşattı. Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında planladığımız gibi başladık. Son 15 dakika oyun daha hareketlendi. Duran toplardan basit goller yedik. Bu goller olmasaydı daha rahat bir maç çıkarabilirdik. Sonuç olarak kazandık. Elde edilen bu galibiyet Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı için oyuncularımıza moral oldu" diye konuştu.

Teknik heyet olarak futbolcular hakkında genel bir rapor hazırlanacağını vurgulayan Okta, "Mutlaka rapor hazırlanacak fakat bu sezon sonunda olacak bir durum. Serdar Hocamızla birlikte genel raporumuzu hazırlamak için sezonun sona ermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası, Ankaragücü, Rizespor, Beşiktaş, Türkiye, Çaykur, MKE, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Oyuncularımızın hak ettiği bir galibiyet oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
23:02 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
21:31 Gazze’ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Gazze'ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
00:16 Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş’a ayar vermeye kalkmasın Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş'a ayar vermeye kalkmasın
23:38 Maç bitti, ortalık karıştı Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi
23:23 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu
22:23 Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
21:09 PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:47 Adana’da ’organ ticareti’ şebekesi operasyonuna 9 tutuklama Adana'da 'organ ticareti' şebekesi operasyonuna 9 tutuklama
18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 00:25:51. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Oyuncularımızın hak ettiği bir galibiyet oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement