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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve yaklaşık 1,5 saat sürdü. İdman, ısınma koşuları, pas organizasyonları ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

01.02.2024 13:55
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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