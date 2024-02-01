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Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak - Son Dakika
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Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak

Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

01.02.2024 11:52
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak - Son Dakika
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