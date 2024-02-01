Beşiktaş, Trabzonspor\'u evinde yenmek istiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk ettiği son 6 maçta 2 mağlubiyet, 4 beraberlik yaşadı. Rakibine karşı sahasında son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde eden siyah-beyazlılar, pazar günü bu kötü seriyi bitirmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, 4 Şubat Pazar günü evinde Trabzonspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, ligde geride kalan 23 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyetle 36 puanla dördüncü sırada yer alırken, bordo-mavililer ise 11 galibiyet, 4 beraberlik 8 mağlubiyetle aldığı 37 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.
İki takım da son haftalarda kazanamıyor
Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de son haftalarda aldıkları kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Kartal, son 3 mücadelesinde 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşarken, Karadeniz ekibi ise oynadığı son 4 müsabakadan 3'ünü kaybetti, 1'inden de beraberlikle ayrıldı. İki takım da bu kötü gidişatlarına hafta sonu birbirleriyle oynayacakları karşılaşmada son vermek istiyor.
Trabzonspor, deplasmanda kazandığı takdirde İstanbul temsilcisiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaracak. Beşiktaş da saha avantajını kullanarak galip gelip hem bordo-mavililerin önüne geçmek hem de taraftarıyla arasını düzeltmenin peşinde.
Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı evinde galibiyete hasret
Kara Kartal, ligde Trabzonspor'u konuk ettiği son 6 mücadelede 3 puanla tanışamadı. Söz konusu süreçte 2 mağlubiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrılan Beşiktaş, attığı 10 gole karşılık, filelerinde 12 gol gördü.
Siyah-beyazlı takım, ayrıca bu 6 maçta yaşadığı 2 yenilgiyi 2-1'lik, 4 beraberliği de 2-2'lik skorlarla aldı.
Kartal, Dolmabahçe'de Karadeniz temsilcisini en son 2016-2017 sezonunda 5 Kasım 2016 tarihinde 2-1 yenmişti. - İSTANBUL
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