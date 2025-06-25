Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi

Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
25.06.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon planlamalarını yürüten Beşiktaş'ın transferde şimdiye kadar 6 oyuncuya resmi teklif yaptığı belirlendi.

Beşiktaş transferde adımlarını çok dikkatli atıyor. Siyah-beyazlılar kaliteli oyuncuları, en makul koşullarla kadroya dahil etmeyi hedefliyor.

Olağanüstü genel kurulu geride bırakan Başkan Serdal Adalı özellikle 150-200 milyon euro gelir beklenen Dikilitaş projesinin onaylamasıyla rahat bir nefes aldı. Genel kurul, Fulya ile ilgili iki önerge için yönetime yetki vermese de, Dikilitaş'ın onaylanması Başkan Adalı'nın yüzünü güldürdü.

Siyah-beyazlılar, Emlak Konut GYO ve Ziraat Bankası ile birlikte gerçekleştirilecek olan Dikilitaş projesiyle öncelikle borçları kapatacak. Beşiktaş bu operasyon sayesinde uzun yıllardır sırtında taşıdığı faiz yükünden büyük ölçüde kurtulacak.

6 İSİMLE GÖRÜŞMELER VAR

Milliyet'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetimin transferde şimdiye kadar 6 oyuncu için resmi görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Golcü, sol kanat ve 6 numara transferine öncelik veren Başkan Serdal Adalı'nın görüşmeleri bizzat yürüttüğü ve çok titiz davrandığı ifade edildi. Kartal'da yurt dışı kampı 4 Temmuz'da başlayacak. Yönetim bu tarihe kadar golcü, sol kanat ve 6 numara transferlerini bitirmeyi planlıyor.

Sözleşmeli oyuncular için kulüpleriyle yapılan görüşmelere hız verildi. Kulüpleriyle sözleşmeleri 30 Haziran'da bitecek bazı oyuncularla ise bu tarihten sonra resmi imza aşamasına gelinecek. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onayladığı bu oyuncuların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

İTALYA'DAN SCHİCK VE ABRAHAM İDDİASI

İtalyan basını, golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş için iki önemli iddia ortaya attı. La Gazzetta dello Sport, Siyah-beyazlıların, Roma'da forma giyen Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde, Kartal'ın İngiliz golcüyü kiralık olarak düşündüğü ileri sürüldü.

Tuttosport ise Beşiktaş'ın Patrik Schick'in peşinde olduğunu savundu. İtalyan gazetesindeki haberde, siyah-beyazlıların, Leverkusen'de top koşturan Çek yıldızı renklerine bağlamanın hesaplarını yaptığı iddia edildi.

Güncel değeri 15 milyon euro olan 27 yaşındaki Tammy Abraham'ın Roma ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Leverkusen'le yine 2027'ye kadar kontratı olan 29 yaşındaki Patrik Schick'in güncel değeri ise 27 milyon euro olarak hesaplanıyor.

Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklif

IMMOBİLE'NİN ŞARTI VAR

Bologna'nın Beşiktaşlı Ciro Immobile ile 2 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme için anlaştığı ileri sürüldü. Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, İtalyan kulübünün Kartal'a bonservis bedeli ödemeden Immobile'yi kadrosuna katmaya çalıştığı aktarıldı. Deneyimli golcünün menajerinin, siyah-beyazlılarla sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı da kaydedildi.

Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon euro kazanan Immobile'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini feshetmek için siyah-beyazlılardan 4 milyon euro istediği belirtildi. Kartal'ın buna kesinlikle yanaşmadığı ancak herhangi bir talepte bulunmaması halinde Immobile'yi serbest bırakmaya hazır olduğu iddia edildi.

Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklif

ELAN VE TALHA'NIN TALİPLERİ ARTIYOR

Yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Elan Ricardo ve Tayyip Talha Sanuç için Beşiktaş'a çok sayıda Süper Lig kulübünden kiralama teklifi geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Ricardo'yu düzenli forma giyebileceği bir kulübe kiralık göndermeyi planlıyor. Tayyip Talha konusunda ise tekliflerin değerlendirildiği ve kısa süre içinde bir karar verileceği ifade edild

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz:
    RİCARDO DUZENLI OLARAK AMATÖR KÜMEDE OYNAR.BIR TANE DAHA VARDI ARAYO ONUN ADINA YANLIS TELAFFUZ EDILIYOR ASLINDA ARANIYO ASIL ADI. ODA TOPCU DEĞİL 1 4 Yanıtla
  • Adam:
    Her yönetim borç arttırır hiçbiri borç ödemez. Yaratılacak yemi kaynaklarla yine işe yaramaz oyuncular yüksek fiyata alınır. Beşiktaş'a iyi oyuncu gelmesi için önce iyi yönetici gelmesi lazım. 1 3 Yanıtla
  • Serkan1453.:
    Elan Ricardo düzenli oynamazsa geri çağrılır şeklinde sözleşme yapılması lazım 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze’deki trajedi bir an önce sona ermeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli
İzmir’de kimya fabrikasında yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de kimya fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Suç makinesi polisle çatışmaya girdi Suç makinesi polisle çatışmaya girdi
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Yeni sol bek Caner Erkin Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
Bu saatten sonra kalması mucize Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen’e telefon Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Bergüzar Korel’den berrak sularda sade zarafet Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

20:13
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
10:36
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
10:15
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:04
Trump’tan ortalığı karıştıracak video: İran’ı otoparka çevirmenin vakti geldi
Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi
09:50
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
09:50
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
09:40
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
09:05
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü
09:02
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid’de aşka geldi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi
08:42
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 21:09:43. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.