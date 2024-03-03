Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu\'nda ikinci yenilgisini aldı

2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ligde 16 kez ağırlayan Beşiktaş, bu statta ikinci yenilgisini almış oldu. Siyah-beyazlılar, ilk mağlubiyetini de bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı yaşamıştı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yapılan ve 2016 yılında siyah-beyazlılara ev sahipliği yapmaya başlayan Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı derbilerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 16 kez konuk etti.
Kartal, söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yeni stadındaki ilk derbi mağlubiyetini bu sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe karşısında alan siyah-beyazlılar, ikinci yenilgisini de Galatasaray'a karşı yaşadı. - İSTANBUL
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi. Santos ayrıca hakem hatalarına da değinerek Beşiktaş'ın hakkının yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) alp disiplini, kros kayak ve satranç branşlarında ilk müsabakalar yapıldı ve madalyalar sahiplerini buldu. Fransız sporcu Niccolas Sarremejane erkeklerde altın madalyayı kazanırken, Avusturyalı sporcu Melissa Koeck kadınlarda altın madalyayı elde etti. Ayrıca kros kayak ve satrançta da madalyalar dağıtıldı. Ukrayna, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı. Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 163 sporcu katıldı. Şampiyonada farklı kategorilerde yarışan sporcular arasında dereceye giren isimler açıklandı.
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Beşiktaşlı taraftarlar, oyuna ikinci yarıda dahil olan Vincent Aboubakar ve oyundan çıkan Cenk Tosun'a ıslıklı tepki gösterdi.
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