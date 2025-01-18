Beşiktaş, Türk Telekom'u Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Türk Telekom'u Yendi

Beşiktaş, Türk Telekom'u 96-88 mağlup ederek ligdeki 10. galibiyetini aldı.

18.01.2025 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Özge Şentürk Bayraktar

Beşiktaş Fibabanka: Needham 15, Berk İbrahim Uğurlu 16, Sleva 8, Martin 7, Terry 16, Allman 8, Mathews 10, Yiğit Arslan, Morgan, 13, Kerem Kuthan Konan 3

Türk Telekom: Berkan Durmaz 7, Alexander 10, Brown 19, Bess 5, Smith 15, İsmet Akpınar, Emre Melih Tunca 2, Mahir Ağva, Bruhnke 3, Hanlan 24, Makoundou 3

1. Periyot: 28-31

Devre: 57-50

3. Periyot: 80-72

5 faulle çıkanlar: 38.26 Smith (Türk Telekom)

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Türk Telekom'u 96-88 yendi.

Mücadelenin ilk çeyreğini 31-28 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, ikinci çeyrekte üstünlüğü ele geçirerek devre arasına 57-50 önde girdi. Beşiktaş, üçüncü çeyreğini 80-72 önde bitirdiği mücadeleyi 96-88 kazandı.

Ev sahibi ekipte 16'şar sayı üreten Berk İbrahim Uğurlu ile Terry galibiyette başrolü oynadı. Needham 15, Morgan 13, Mathews ise 10 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Başkent temsilcisinde ise 24 sayıyla maçın en skoreri olan Hanlan ile 19 sayı kaydeden Brown ve 15 sayı atan Smith'in performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Beşiktaş Fibabanka, bu skorla ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 9. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Türk Telekom'u Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:06 Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı
21:56 Netanyahu’dan gündem değiştirecek açıklamalar: Topu Hamas’a attı Netanyahu'dan gündem değiştirecek açıklamalar: Topu Hamas'a attı
21:28 Gazze’de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var
20:36 Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak
19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
08:47 Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı
08:21 Wanda Nara’nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı Wanda Nara'nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı
07:53 Benfica farka koştu Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 22:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Türk Telekom'u Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.