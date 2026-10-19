Beşiktaş U19, Trabzonspor U19'u dörtledi - Son Dakika
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Beşiktaş U19, Trabzonspor U19'u dörtledi

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Beşiktaş U19, Trabzonspor U19\'u dörtledi
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U19 PAF Ligi'nin 8. hafta maçında Beşiktaş U19, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor U19'u 4-1 yendi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle birlikte 24 puanla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 19 puanda kaldı.

U19 PAF Ligi'nin 8. haftasında lider Beşiktaş U19, zorlu Trabzonspor U19 deplasmanından net bir galibiyetle döndü. 

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYET

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, 24 ve 48. dakikada Alamgir Smakov, 32. dakikada Tuna Baran Demir ve 35. dakikada Sarp Karatopraklı'nın golleriyle sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ

Deplasmanda aldığı bu kritik galibiyetle puanını 24'e çıkaran Beşiktaş U19, namağlup unvanını ve zirvedeki yerini korumayı başardı. Evinde ağır bir kayıp yaşayan Trabzonspor U19 ise 19 puanda kalarak zirve yarışında önemli bir yara aldı.

TrabzonsporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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